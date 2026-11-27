Poradna: Jak s investičním bytem v předčasném důchodu?
štítky Penze Právo čtení na 3 minuty | přečteno 102×
Lucie: Za rok mám v plánu odejít do předčasného důchodu. Teď nevím, jak to mám řešit se svým bytem, který pronajímám, když předčasní důchodci nesmí mít příjem. Můžete mi poradit?
Příjmové možnosti předčasných důchodců jsou skutečně omezené, když do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Z pasivního příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se však sociální pojištění neplatí, takže můžete bez obav odejít do předčasného důchodu a Váš byt stále pronajímat. Právě pasivní příjmy jsou pro předčasné důchodce ideální, protože pro ně neplatí žádná omezení.
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Omezení aktivních příjmů pouze do důchodového věku
Na doplnění uvádím, že příjmové omezení platné pro aktivní příjmy platí pro předčasné důchodce do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile předčasný důchodce dosáhne svého řádného důchodového věku, tak již může mít libovolný příjem ze zaměstnání nebo podnikání.
Do dosažení řádného důchodového věku jsou aktivní příjmy předčasných důchodců omezeny, nikoliv zakázány. Předčasní důchodci mohou např. pracovat na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění. V roce 2027 se nebude platit sociální pojištění z dohody o provedení práce při hrubé měsíční odměně 12499 Kč a méně.
Předčasný důchod nezbavuje daňových povinností
Přestože mohou mít předčasní důchodci neomezený příjem z nájmu, tak to samozřejmě neznamená nějaké automatické daňové osvobození nebo zvýhodnění. Daňový základ z nájmu podléhá standardně dani z příjmu i v předčasném důchodu. Odchod do předčasného důchodu by tedy pro Vás s ohledem na pronájem Vašeho bytu nic nezměnil, a to ani s ohledem na daňové povinnosti. Budete tedy podávat daňové přiznání, ve kterém uplatníte roční daňovou slevu na poplatníka, tak jako ostatní daňoví poplatníci.
Potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele
Předpokládám, že i nyní z důvodu příjmu z nájmu podáváte daňové přiznání, ve kterém uvádíte veškeré své roční zdanitelné příjmy, tedy i ze zaměstnání, popřípadě z podnikání. To bude platit i za rok 2027, během kterého hodláte odejít do předčasného důchodu. Pokud budete alespoň po část roku 2027 zaměstnána, tak budete do daňového přiznání za rok 2027 uvádět nejenom daňový základ z nájmu (tj. příjmy ponížené o výdaje), ale i dílčí daňový základ ze závislé činnosti, který zjistíte v potvrzení od zaměstnavatele.
Dílčí daňový základ z nájmu se vypočítá v příloze číslo dva daňového přiznání, přičemž výdaje je možné uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem. I když budete ke dni podávání daňového přiznání již ve starobním důchodu, tak budete muset do daňového přiznání za rok 2027 uvést všechny své zdanitelné příjmy za rok 2027. S předčasným důchodem nebudete mít žádné daňové starosti, ten bude od daně z příjmu osvobozen.
Závěrem
Pronájem bytu není žádnou překážkou odchodu do předčasného důchodu a i během pobírání předčasného důchodu nejste v inkasování příjmu z nájmu nikterak omezena. Předčasní důchodci mohou mít libovolný příjem z nájmu, jak jsme si vysvětlili výše. Současně počítejte s tím, že přiznání předčasného důchodu Vás nezbaví daňových povinností souvisejících s příjmem z nájmu.
Měsíční předčasný důchod je značně nižší, než by byl řádný důchod při práci až do dosažení řádného důchodového věku. Z finančních důvodů si tak někteří zájemci o předčasný důchod nemohou tuto důchodovou variantu dovolit. Lidé s pravidelným příjmem z nájmu však mohou využít výhod předčasného důchodu, protože budou pobírat důchod i nájemné. Vlastnictví investiční nemovitosti dělá předčasný důchod mnohem více atraktivní.