Poradna: Trojnásobný příjem, ale důchod vyšší pouze o 9 tisíc, proč?
štítky Penze Právo čtení na 3 minuty | přečteno 1516×
Jaromír: Manželka odešla před dvěma roky do důchodu, celý život měla nízké příjmy, protože se starala o děti, když byly malé, a potom dlouhodobě pracovala na zkrácený úvazek, takže má i nízký důchod. Měl jsem přibližně trojnásobné příjmy oproti manželce, tak jsem čekal značně vyšší důchod, než má manželka, ale dle odhadu by mi měl být na podzim příštího roku přiznán důchod vyšší pouze cca o 9000 Kč, než má manželka. Není to divné, nemám si ještě něco dohledat nebo to nějak napravit? Přijde mi to málo.
V Česku je při výpočtu starobního důchodu výrazně zastoupen prvek solidarity, takže lidé s vysokými příjmy mají relativně nízký starobní důchod a lidé s nízkými příjmy mají důchod relativně vysoký. Výpočtová formule starobního důchodu v Česku je pro lidi s vysokými příjmy nevýhodná, což je dle formulace dotazu i Váš případ.
Související
Výpočet důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění
V dotazu neuvádíte žádné podrobnosti ohledně průběhu pojištění. Měsíční částku starobního důchodu přitom ovlivňují rozhodné příjmy již od roku 1986 a současným žadatelům o starobní důchod se do doby pojištění, která je při výpočtu starobního důchodu neprávem opomíjená, započítává ještě i studium. Takže při výpočtu důchodu je potřeba hodnotit celý průběh pojištění, a nikoliv pouze několik let před odchodem do důchodu, což může výpočet důchodu zkreslovat. Nicméně platí, že pro Vaši manželku byl výpočet důchodu výhodný a pro Vás nikoliv, jak si ukážeme na praktickém příkladu níže.
Praktický příklad
Pan XY má osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu) za odpracované roky ve výši 25000 Kč (odpovídá přibližně minimální mzdě v roce 2027) a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Panu XY je při výpočtu řádného starobního důchodu v roce 2027 přiznán měsíční důchod ve výši 20503 Kč.
Pan YX má osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu) za odpracované roky ve výši 75000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Panu YX je tak přiznán řádný starobní důchod ve výši 29220 Kč. Přestože měl pan YX celý život trojnásobně vysoké příjmy, tak má měsíční důchod vyšší pouze o 8717 Kč.
Skutečně tedy můžete mít měsíční starobní důchod vyšší přibližně pouze o 9000 Kč než Vaše manželka. V závislosti na zvolených příjmech a zvolené době pojištění může být rozdíl o několik stokorun vyšší nebo nižší, než je vypočteno v praktickém příkladu.
Kontrola průběhu pojištění se vyplatí
Přestože jsme si na praktickém příkladu vypočítali, že skutečně můžete mít důchod vyšší pouze cca o 9000 Kč než Vaše manželka, tak si celý Váš průběh pojištění, který má ČSSZ ve své databázi, pečlivě zkontrolujte. Každý žadatel o starobní důchod by si měl své skutečné údaje porovnat s údaji v databázi ČSSZ, ze kterých se bude důchod počítat, aby nebyl starobní důchod zbytečně nižší. Případné nesrovnalosti by bylo potřeba „vydokladovat“ a napravit.
Závěrem
Výpočet důchodu v Česku je mnohem výhodnější pro lidi s nižšími příjmy než pro lidi s vysokými příjmy, neboť ve výpočtové formuli starobního důchodu je hned několika „opatřeními“ zaveden princip solidarity. Z tohoto důvodu můžete mít starobní důchod nižší, než jste očekával, a to nejenom absolutně, ale i v porovnání s Vaší manželkou, které byl již důchod přiznán. Rozhodně je však žádoucí si vždy před odchodem do důchodu zajistit, aby rozhodný průběh pojištění v databázi ČSSZ, ze které se bude starobní důchod počítat, odpovídal skutečnosti, kontrola průběhu pojištění se rozhodně vyplácí. Pro každého žadatele o starobní důchod je dobře, když ví, že do výpočtu důchodu vstupovaly všechny správné údaje.