Poradna: Snížím si předdůchodem vdovský důchod?
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 574×
Zuzana: Od léta dostávám vdovský důchod po manželovi. Aktuálně je toho na mě moc, chci skončit v práci, zvažuji odchod do předdůchodu, aby se mi důchod nekrátil. Nerada bych si předdůchodem snížila vdovský důchod, bude to mít nějaký vliv, nebo ne?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Pokud již můžete do předčasného důchodu odejít a této možnosti byste využila, potom byste měla měsíční důchod nižší z důvodu trvalého krácení, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, a současně by se ve Vašem případě uplatnila zákonná pravidla pro souběh dvou důchodů, takže byste nepobírala oba důchody v plné výši. Ve Vašem případě by byl odchod do předčasného důchodu výrazně méně výhodný než pro ostatní zájemce o předčasný důchod.
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Nárok na dva důchody = jak se to vypočítává?
V případě nároku na dva státní důchody, ve Vašem případě vdovský důchod a předčasný důchod, se v plném rozsahu pobírá vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry důchodu, základní výměra důchodu náleží pouze jednou. Ve většině případů je vlastní starobní důchod (i předčasný) vyšší než vdovský, takže z vdovského důchodu náleží pouze polovina procentní výměry důchodu, což je relativně malá částka.
Praktický příklad
Paní XY pobírá v roce 2026 vdovský důchod ve výši 12900 Kč po zemřelém manželovi (4900 Kč základní výměra a 8000 Kč procentní výměra). Pokud by byl paní XY přiznán i předčasný důchod, který by měla vyšší než vdovský důchod, tak by dostávala paní XY vlastní předčasný důchod v plné výši a z vdovského důchodu by jí náležela částka 4000 Kč (polovina procentní výměry důchodu).
Předdůchod nemá na vdovský důchod vliv
Jestliže začnete pobírat předdůchod z vlastních úspor na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, potom k žádnému krácení docházet nebude, protože předdůchod není státní důchod, ale čerpají se vlastní úspory. Při odchodu do předdůchodu byste pobírala v plné výši vdovský důchod a částku předdůchodu (v závislosti na míře Vašich úspor). Pro využití všech legislativních výhod předdůchodu musí měsíční částka předdůchodu činit alespoň 30 % průměrné mzdy.
Co takhle zkrácený úvazek?
Po dobu nároku na vdovský důchod máte jistý měsíční příjem formou vdovského důchodu. Možná by pro Vás bylo zajímavým řešením, pokud byste začala pracovat na zkrácený úvazek. Sice byste měla méně peněz než při práci na plný úvazek, ale máte vdovský důchod a možná by to bylo řešením, jak odejít až do řádného starobního důchodu, a tím se vyhnout krácení u předčasného důchodu a současně byste nevyčerpala značnou část úspor ještě v předdůchodovém věku formou předdůchodu. Ze zkráceného úvazku se vždy platí sociální pojištění a takové zaměstnání se hodnotí pro důchodové a nemocenské účely. Je to samozřejmě pouze jedna z variant, kdyby bylo možné se na takovém řešení domluvit u stávajícího zaměstnavatele, potom by to mohlo být pro Vás atraktivní. Neznám však detailně Vaši pracovní situaci, to si musíte vyhodnotit sama.
Závěrem
Vzhledem k tomu, že pobíráte vdovský důchod, tak pro Vás není předčasný důchod ideálním finančním řešením. Případné čerpání předdůchodu se z tohoto úhlu pohledu jeví výhodněji, protože pobíraný předdůchod nemá vliv na částku vdovského důchodu, jak jsme si vypočítali na praktickém příkladu. Pokud byste mohla změnit zaměstnání nebo pracovat na zkrácený úvazek, tak aby Vám dané zaměstnání vyhovovalo, tak by to bylo s ohledem na měsíční výši Vašeho řádného starobního důchodu nejlepší a navíc byste neutratila úspory primárně sloužící ke zvýšení životní úrovně v důchodu v předdůchodovém věku.
TIP: Kalkulačka vdovského důchodu