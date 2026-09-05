Poradna: Sleva na zdravotním pojištění v druhém zaměstnání
štítky Osobní finance Pojištění čtení na 3 minuty | přečteno 159×
Romana: Ke svému hlavnímu zaměstnání jsem si našla přivýdělek na dohodu o provedení práce. Vyšší odvody na sociálním pojištění jsou pro mě dobré pro důchod. U zdravotního pojištění bych ale slevu uvítala. Je nějaká možnost, jak platit z druhého příjmu méně na zdravotním pojištění?
V hlavním zaměstnání na pracovní smlouvu platíte na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 9 % na zdravotním pojištění za Vás platí Váš zaměstnavatel. Sazby zdravotního pojištění jsou stejné pro všechny zaměstnance pracující na pracovní smlouvu, bez ohledu na výši hrubé mzdy. Při výpočtu zdravotního pojištění není zohledňována rodinná a osobní situace, tak jako je tomu u daně z příjmu, kde lze čerpat např. úlevu na děti.
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Zdravotní pojištění z DPP
Z dohody o provedení práce se neplatí zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně. Pokud je však hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 12000 Kč a více, tak se z ní již zdravotní pojištění odvádí. Sazby zdravotního pojištění jsou stejné, tedy: zaměstnanec 4,5 % a zaměstnavatel 9 %.
Žádná sleva na zdravotním pojištění
Z důvodu druhého příjmu nemáte nárok na žádnou slevu na zdravotním pojištění. Výhodou však je, že když není v druhém zaměstnání dodržen minimální vyměřovací základ na úrovni minimální mzdy, tak se neprovádí dopočet do minima, který jde na vrub zaměstnance. Jestliže je tedy Vaše hrubá odměna z DPP nižší než 22400 Kč, tak doručte druhému zaměstnavateli potvrzení od prvního zaměstnavatele, že je zdravotní pojištění placeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. V takovém případě se např. při hrubé měsíční odměně 18000 Kč zaplatí na zdravotním pojištění 810 Kč (18000 Kč × 4,5 %) a dalších 1620 Kč (18000 Kč × 9 %) zaplatí zaměstnavatel.
Princip solidarity u zdravotního pojištění
Platba zdravotního pojištění je založena na principu solidarity, kde efektivní sazba zdravotního pojištění je pro zaměstnance stejná bez ohledu na výši hrubé mzdy a není zaveden žádný strop pro neplacení zdravotního pojištění a při výpočtu se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty. Kdo má více zaměstnání, tak platí zdravotní pojištění ze všech zaměstnání, výjimkou jsou právě pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu pro neplacení zdravotního pojištění. Na zdravotním pojištění tedy nemůžete dosáhnout žádné slevy při výpočtu.
Zdravotní pojištění se platí i z podnikání při zaměstnání
V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Výhodou vedlejší samostatné výdělečné činnosti je, že nemusí být při výpočtu zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti, a zdravotní pojištění se platí vždy ze skutečného vyměřovacího základu (50 % daňového základu). Současně platí, že se zdravotní pojištění platí z jakkoliv nízkého zisku. I při ročním hrubém zisku (daňovém základu) např. 20000 Kč se platí zdravotní pojištění 1350 Kč. Pro výpočet zdravotního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti není stanoven žádný limit pro neplacení, tak jako je tomu u sociálního pojištění.
Závěrem
Z druhého Vašeho příjmu ze zaměstnání žádnou slevu na zdravotním pojištění neobdržíte. Zdravotní pojištění je v podstatě povinnou daní. Pokud bude Vaše hrubá měsíční odměna z DPP 12000 Kč a více, tak Vám bude z hrubé odměny z dohody o provedení práce sraženo zdravotní pojištění v sazbě 4,5 %. Aby se neprováděl dopočet do minima, tak je nutno doložit druhému zaměstnavateli potvrzení z hlavního zaměstnání.