Poradna: Superhrubá mzda a důchod
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Adam: Za dva roky půjdu do důchodu, takže se v předstihu zajímám o své důchodové záležitosti. Zajímalo by mě, z jakých příjmů se mi bude počítat důchod? Jak je to za roky, kdy jsem platil daň z příjmů ze superhrubé mzdy?
Příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu (řádného i předčasného) je tzv. osobní vyměřovací základ neboli průměrná důchodová mzda. Osobní vyměřovací základ se vypočítává z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2025. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2028 se budou hodnotit rozhodné příjmy v letech 1986 až 2027.
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Co jsou rozhodné příjmy?
Výši důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Ostatní příjmy nemají na výpočet důchodu vliv. Některé příjmy podléhají sice odvodům na dani z příjmů, ale sociální pojištění se z nich neplatí. Takové příjmy pochopitelně nemají na výpočet důchodu vliv. Někteří žadatelé o starobní důchod měli během svého produktivního života poměrně vysoké příjmy, ale výsledný důchod mají podprůměrný. Důvodem jsou právě vysoké zdanitelné příjmy, ale relativně nízké odvody na sociálním pojištění. Např. pasivní příjmy dani z příjmů normálně podléhají, ale sociální pojištění se z pasivních příjmů (dle § 8, § 9 a § 10 zákona o daních z příjmů) neplatí.
Superhrubá mzda
V letech 2008 až 2020 se daň z příjmů vypočítávala z tzv. superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Od roku 2021 se daň z příjmů vypočítává klasicky pouze z hrubé mzdy. Z důvodu výpočtu daně z příjmů ze superhrubé mzdy byla efektivní sazba daně z příjmů vyšší. Přestože se v daných letech vypočítávala daň z příjmů ze superhrubé mzdy, tak sociální pojištění se v daném období stále počítalo standardně z hrubé mzdy. To znamená, že za roky 2008 až 2020 vstupuje do výpočtu důchodu hrubá mzda, a nikoliv superhrubá mzda. Existence superhrubé mzdy nijak neovlivňuje samotný výpočet starobního důchodu. Rozhodnými příjmy ve všech letech byla hrubá mzda, tj. částka, ze které bylo zaplaceno sociální pojištění.
Dlouhé příjmové období
Výši důchodu ovlivňují všechny rozhodné příjmy od roku 1986, z důvodu přepočtu na současnou úroveň má každý příjmový rok stejnou váhu. Příjmy v předdůchodovém věku nejsou oproti příjmům na začátku pracovní kariéry nikterak zvýhodněny. Tento přístup je nejspravedlivější, neboť jednotliví žadatelé o starobní důchod mohli mít nejvyšší příjmy v různém období.
Závěrem
S ohledem na výpočet důchodu je velmi dobře, že se o své důchodové záležitosti staráte v dostatečném předstihu. Váš osobní vyměřovací základ ovlivní všechny rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Rozhodně Vám doporučuji zkontrolovat, zdali Váš skutečný průběh pojištění odpovídá údajům v databázi ČSSZ, a případné nesrovnalosti včas vydokladovat.
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu