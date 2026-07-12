Poradna: Bude zkrácený úvazek dva roky před předčasným důchodem problém?
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Tereza: Byla jsem nezaměstnaná a nemohla najít žádnou práci, po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti jsem tak vzala zkrácený úvazek, jinou možnost jsem bohužel neměla. Do předčasného důchodu mohu jít za cca dva roky. Mohu vůbec předčasný důchod využít?
Vzhledem k tomu, že jste již vyčerpala podporu v nezaměstnanosti, tak je pro Vás zaměstnání na zkrácený úvazek zajímavým dočasným řešením. Třeba se Vám po několika týdnech podaří zaměstnavatele přemluvit na plný úvazek. Kdyby se to nepovedlo, tak můžete pochopitelně i během zaměstnání na zkrácený úvazek hledat nové pracovní uplatnění na plný úvazek. Důležité je, že jste zůstala aktivní a situaci řešíte a nechcete být dlouhodobě nezaměstnaná již bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Pro případné přiznání sociálních dávek musí být splněny zákonné podmínky.
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Kdy do předčasného důchodu?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Dle formulace dotazu byste měla tedy v zaměstnání ještě alespoň dva roky vydržet, abyste mohla zvolit odchod do předčasného důchodu. Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je vhodné odejít do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku a nikoliv přesně tři roky. V prvním případě se provede krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a ve druhém případě za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
Zkrácený úvazek důchod ovlivní, ale méně než se zdá
Pokud odejdete do předčasného důchodu 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, tak budete na zkrácený úvazek pracovat cca dva roky. Nižší mzda ze zkráceného úvazku samozřejmě sníží celkovou průměrnou důchodovou mzdu (osobní vyměřovací základ). Snížení však nebude velké. Proč? Při výpočtu průměrné důchodové mzdy se počítají rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Tedy za velmi dlouhé období, takže několik příjmově horších nebo několik příjmově lepších let ovlivní osobní vyměřovací základ méně, než se mnohdy očekává. Navíc příjmy v roce odchodu do důchodu se již nepočítají, např. při odchodu do předčasného důchodu v roce 2026 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2025. Do doby pojištění se zaměstnání na zkrácený úvazek započítává stejně jako zaměstnání na plný úvazek, v tom problém není.
Odchod do řádného starobního důchodu
Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní (tedy o necelé tři roky) je již měsíční krácení poměrně významné a rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem značný. Z tohoto pohledu je vhodné si odchod do předčasného důchodu pečlivě promyslet, a to s ohledem na všechny možné propočty. Je dobré mít spočítané jednotlivé důchodové varianty, abyste měla dostatek podkladů pro rozhodnutí ohledně termínu odchodu do důchodu (řádného nebo předčasného).
Závěrem
Přijetí zkráceného úvazku po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti je správným rozhodnutím a neznamená to, že nemůžete časem přejít na plný úvazek, nebo si najít nové zaměstnání. Než učiníte závěrečné rozhodnutí, kdy do důchodu půjdete (předčasného nebo řádného), tak si propočítejte jednotlivé důchodové varianty. Samotné zaměstnání na zkrácený úvazek s nižší mzdou snižuje státní důchod, ale pokud takové zaměstnání trvá krátkou dobu (což je Váš případ), tak je důchodový vliv relativně malý, protože výši důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu