Poradna: Kolik mě v Praze bude stát zaměstnanec s průměrnou mzdou?
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Jindřich: V podnikání se mi daří. Zakázek mám hodně. Uvažuji, že přijmu svého prvního zaměstnance. V Praze mu budu muset dát alespoň průměrnou mzdu. Kolik mě to bude skutečně stát?
Hned na úvod je nutno zdůraznit, že přijmutím zaměstnance Vám stoupne povinná administrativa, protože budete muset řešit mzdové záležitosti svého zaměstnance. V praxi většinou podnikatelé jednoho zaměstnance nezaměstnávají. Buď si vše zvládají sami, nebo už přijmou více zaměstnanců (např. dva nebo tři). Veškerá administrativa spojená se mzdovou agendou je poměrně náročná. Pokud Vám to bude dělat nějaká externí účetní, což předpokládám, tak rozdíl ve finančním zpracování mezd pro jednoho nebo dva zaměstnance bývá nízký. Navíc počítejte s tím, že zaměstnanec může být delší dobu v pracovní neschopnosti, a pokud budete mít v tu chvíli více zakázek, tak to bude pro Vás složité.
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Průměrná mzda v Praze je výrazně vyšší
Za první čtvrtletí letošního roku činila průměrná hrubá mzda za celé Česko 50282 Kč. Ovšem Praha je finančně značně odskočená. Průměrná mzda v Praze tak dosahovala 67945 Kč. Zatímco mzdové rozdíly v ostatních krajích v Česku jsou relativně malé, tak v Praze jsou mzdy značně vyšší než ve zbytku republiky.
Co zvyšuje mzdové náklady?
Mzdové náklady minimálně tvoří hrubá mzda zaměstnance plus povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (tj. 9 % na zdravotním pojištění a 24,8 % na sociálním pojištění). Dále je potřeba počítat s placenou dovolenou (dle zákoníku práce minimálně 4 týdny). Dále komerční pojištění, pracovní pomůcky, obědy, zvýšené náklady za účetní, další výdaje v závislosti na vykonávané činnosti. Každopádně mzdové náklady jsou značně vyšší než hrubá mzda.
Mzdové náklady u průměrných mezd
V odrážkách níže vypočítáme celkové mzdové náklady u průměrné mzdy za celou ČR a u průměrné mzdy pouze v Praze. Pro zjednodušení původní hrubou mzdu zaokrouhlíme na stokoruny nahoru. Zohledníme povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance a odpracování 11 měsíců během roku (tj. pro zjednodušení počítáme s měsíční placenou dovolenou). Žádné další výdaje navíc již nezohledňujeme.
- U hrubé mzdy ve výši 50300 Kč činí dle tohoto zadání mzdové náklady po zaokrouhlení na stokoruny nahoru 73500 Kč.
- U hrubé mzdy ve výši 68000 Kč činí dle tohoto zadání mzdové náklady po zaokrouhlení na stokoruny nahoru 99300 Kč.
Závěrem
Přijmutím zaměstnance se pro Vás v podnikání hodně změní. Budete muset každý měsíc mít nachystané peníze na výplatu mezd a povinných odvodů. Pokud budete chtít dát zaměstnanci průměrnou mzdu v Praze, potom Vaše mzdové náklady za skutečně odpracovaný měsíc budou při zohlednění pouze placení povinného pojistného a dovolené téměř 100 tisíc korun, v závislosti na skutečně vykonávaném zaměstnání to může být i více. Z tohoto úhlu pohledu Vám doporučuji pečlivě zvážit, zdali se Vám tento krok vyplatí a zdali se Vám osobně zvýší disponibilní měsíční příjem, pokud přijmete zaměstnance. Mzdové náklady za zaměstnance s průměrnou mzdou jsou z důvodu růstu mezd v ekonomice poměrně vysoké. Zvláště pro drobného podnikatele.
Neznám detailně bližší informace o Vašem podnikání, za úvahu ale rozhodně stojí, zdali by se Vám nevyplatila spolupráce s manželkou nebo dětmi. Možná pro Vás bude výhodnější mít méně zakázek, ale vše si dělat sám, kdy budete mít vše pod vlastní osobní kontrolou. V některých případech nezaručuje vyšší měsíční obrat lepší podnikání.