Poradna: V roce 2025 jsem byla třikrát nemocná, kolik dostanu zpět na daních?

Blanka: V březnu, v červenci a v září jsem byla vždy nemocná přibližně dva týdny. V minulých letech jsem nebyla vůbec nikdy nemocná a nedostávala jsem žádnou nemocenskou. Zajímalo by mě, kolik dostanu kvůli pracovní neschopnosti zpátky na daních?
Během pracovní neschopnosti vyplácí v prvních dvou týdnech zaměstnanci peníze zaměstnavatel prostřednictvím náhrady mzdy, teprve od patnáctého kalendářního dne pracovní neschopnosti náleží nemocenská, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení a jejíž výše závisí na dosahovaných příjmech.
Daňová úspora kvůli slevě na poplatníka
Zaměstnanci, kteří v plném rozsahu nevyužili během roku slevu na poplatníka, např. z důvodu dlouhodobé nemoci, obdrží po provedeném ročním zúčtování daně, které za ně provede zaměstnavatel, daňovou vratku, protože částka zaplacených měsíčních daňových záloh je vyšší než souhrnná roční daňová povinnost. Na sociálním pojištění a zdravotním pojištění nemohou zaměstnanci obdržet roční přeplatek.
Měsíční versus roční sleva na poplatníka
Zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani uplatňují při výpočtu daně z příjmu fyzických osob daňové slevy, na které mají nárok, vždy alespoň slevu na poplatníka, která činí 2570 Kč měsíčně. V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání se vždy uplatňuje roční sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč bez ohledu na skutečný počet odpracovaných měsíců. Zaměstnanci, kteří po celý měsíc pobírali nemocenskou, tak neměli v daném měsíci rozhodný příjem, u kterého by mohli uplatnit slevu na poplatníka.
Jak může být daňový přeplatek vysoký?
Za každý měsíc, kdy nebyla uplatněna sleva na poplatníka, tak vzniká nárok na daňovou vratku ve výši 2570 Kč, přičemž daňová vratka (daňový přeplatek) se obdrží po provedeném ročním zúčtování daně. Základní podmínkou samozřejmě je, že daňová vratka nemůže být vyšší, než činí součet zaplacených měsíčních daňových záloh. Specifickou situací je, že roční daňový bonus je vyšší než obdržené měsíční daňové bonusy.
Dvoutýdenní nemoc obecně nezakládá nárok na daňovou vratku
Vzhledem k tomu, že jste během letošního roku byla vždy v pracovní neschopnosti přibližně dva týdny a pracujete za přibližně průměrnou mzdu, tak Vaše mzda v daných třech měsících za skutečně odpracované dny, kdy jste byla v pracovní neschopnosti, byla dostatečně vysoká na to, abyste uplatnila slevu na poplatníka, která Vám snížila měsíční daň z příjmu. Během roku 2025 jste tedy v plném rozsahu vyčerpala slevu na poplatníka a z tohoto titulu Vám nárok na daňový přeplatek nevznikne. Samozřejmě můžete obdržet za rok 2025 daňový přeplatek z jiného důvodu, např. uplatnění daňového odpočtu u finančních produktů, který se uplatňuje až za celý kalendářní rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání.
Závěrem
Přestože jste tedy byla během roku 2025 třikrát nemocná a měla nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele (možná i nemocenskou od patnáctého kalendářního dne, záleží na přesném počtu dní pracovní neschopnosti), tak Vám dle zaslaných údajů z titulu nemoci nárok na daňovou vratku za letošní rok nevznikne. Důvodem je skutečnost, že pracovní neschopnost ve Vašem případě ani jednou netrvala po celý kalendářní měsíc a v každém měsíci roku 2025 jste uplatnila slevu na poplatníka. Souhrnná částka měsíčních daňových slev na poplatníka tak činí 30840 Kč, stejně jako za celý kalendářní rok 2025. Pokud Vám vznikne nárok na daňový přeplatek, tak z jiného důvodu než z důvodu pracovní neschopnosti.
