Páteční krach na burze: Jak Čína a Trump otřásly trhy
Investování
V poslední době, přesněji řečeno za poslední tři měsíce, bylo investování na amerických trzích velmi snadné. Vše rostlo. Stačilo koupit nějakou technologickou akcii nebo akcie jedné ze zavedených společností z takzvané „Magnificent Seven“, chvíli počkat a poté akcie prodat s dvojciferným ziskem. To je však největší omyl při investování.
Levné peníze neexistují
Investování je jako každá jiná lidská disciplína, která vyžaduje dlouhou dobu učení, zkoušení a zdokonalování. Na začátku může investorovi pomoci náhoda, ale při dlouhodobém investování zjistí, že na náhodu se nelze spoléhat. Naopak, když se na burze daří drobným investorům, je třeba zpozornět. Světové trhy mají jednu zajímavou vlastnost: můžeme si je představit jako velké fotbalové hřiště, kde však může hrát úplně každý – profesionálové vedle amatérů. Na to nesmíme zapomínat. A všichni víme, jak by dopadl zápas hvězdného fotbalového týmu s vesnickým družstvem. Na burzovních trzích je důležité zůstat pokorný. Poslední měsíc byl na amerických trzích rekordní z hlediska objemu peněz investovaných drobnými investory. Rychlé zisky jsou opravdu velkým lákadlem. Donald Trump však všem připomněl, že to není tak jednoduché.
Co se stalo v pátek 10. října?
Vše začalo relativně nevinným oznámením čínské vlády, která upozornila své zahraniční partnery, že bude uplatňovat přísnější dozor nad vzácnými kovy. Čína sice těží jen malé množství vzácných kovů, ale provozuje doly především v Africe a Jižní Americe. Zároveň si drží prvenství ve zpracování těchto surovin, díky čemuž má nad nimi prakticky kontrolu. Tyto kovy jsou v poslední době strategicky klíčové, protože bez nich nelze vyrábět pokročilou elektroniku. Vzácné kovy jsou pro Čínu tím, čím je ropa pro arabské státy – prostředkem k prosazování jejich zájmů.
Právě toto oznámení z čínské strany rozlítilo Donalda Trumpa, který neváhal, usedl ke své sociální síti a prohlásil, že chystá tvrdá opatření vůči Číně. Počítá se zavedením dodatečných cel ve výši 100 %. Tato zpráva vyvolala na trzích doslova paniku. Klesaly technologické akcie i kryptoměny. Najednou si všichni uvědomili, že ekonomická válka mezi Čínou a USA stále není zažehnána. Toto uvědomění spustilo velké výprodeje. Naštěstí ještě v neděli večer Trump znovu usedl ke své sociální síti, aby všechny uklidnil a ujistil, že situace není tak vážná. Ani Trump, ani čínský prezident si nepřejí eskalaci ekonomického konfliktu, který by obě země poškodil. Burza si oddechla a znovu začala růst.
Jaký závěr si z toho má investor odnést?
Na burze není nikde bezpečno. Zvláště tehdy, když si všichni myslí, že trhy mohou jen neustále růst a nic jim nehrozí. Právě polevení v pozornosti je častou příčinou těchto krizí a prodejních panik.