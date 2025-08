Pozor na drahé americké akcie

Donald Trump se rozhodl překreslit dodavatelské řetězce po celé planetě zvýšením cel. Prakticky všechny země se musí připravit na zvýšení cel od 10 % až do 50 %. Velmi tvrdě bylo zasaženo Švýcarsko, které bude muset platit clo ve výši 39 %. Tyto zásadní změny však americká burza zatím prakticky nereflektuje. Technologické společnosti nadále rostou.

Dobré výsledky za druhé čtvrtletí 2025

Osud amerických finančních trhů je nyní nerozlučně spojen s vývojem cen akcií skupiny Magnificent Seven. Těchto sedm technologických společností má v indexu S&P 500 takovou váhu, že je prakticky vyloučeno, aby americké indexy rostly, pokud by akcie všech těchto společností klesaly.

Výsledková sezóna za druhé čtvrtletí nám již nabídla hospodářské výsledky šesti firem. Tyto společnosti lze rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří firmy, které výrazně překonaly očekávání trhu, a jejich akcie po zveřejnění výsledků zaznamenaly značný růst. Jedná se o společnosti Meta a Microsoft. Druhou skupinu tvoří firmy, které sice nepřekvapily, ale stále generují svým akcionářům značné zisky. Sem patří Apple a Alphabet. Do třetí skupiny spadají společnosti, jejichž výsledky investorům přinesly zklamání a vyvolaly obavy o budoucnost. Jedná se o Teslu, která čelí trvalému poklesu zájmu o elektromobily, a Amazon, kde investoři pozorují zpomalení růstu cloudových služeb. Na trhu s cloudovými službami panuje velmi tvrdá konkurence, a i malé zaváhání v růstu může v budoucnu vést ke ztrátě tržního podílu. Přesto společnosti Magnificent Seven vykazují zisky, a investoři zatím nemají důvod se těchto akcií zbavovat.

Co nám říká Shillerův ukazatel?

Tato situace se však může rychle změnit. Stačí, aby investoři znovu začali věnovat pozornost základním fundamentálním ukazatelům, jako je Shillerovo P/E. Tento ukazatel se liší od klasického P/E poměru tím, že zohledňuje průměrné inflací očištěné zisky za delší období, obvykle za posledních 10 let. Tímto způsobem vyhlazuje krátkodobé výkyvy v ziscích firem způsobené ekonomickými cykly.

Aktuální hodnota Shillerova ukazatele pro index S&P 500 činí 38, zatímco dlouhodobý průměr se pohybuje mezi 16 a 17. Dříve byla hodnota nad 30 považována za alarmující. Americké akcie jsou tedy nyní velmi drahé. V historii byly ještě dražší pouze během internetové bubliny. Historický rekord byl zaznamenán v prosinci 1999 na vrcholu této investiční bubliny, kdy ukazatel dosáhl hodnoty 44,2. Pokud by ceny amerických akcií z jakéhokoli důvodu výrazně rostly, není pochyb, že jsme vstoupili do nové investiční bubliny. Investoři by měli být mimořádně opatrní, jakmile Shillerův ukazatel překročí hodnotu 40.

Matěj Široký