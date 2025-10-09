4000 dolarů za unci! Je zlato novým králem investic?
Od začátku roku vzrostlo o více než 53 %. Jelikož zlato je finanční aktivum, které svým držitelům nepřináší pravidelný výnos, tento růst je skutečně pozoruhodný. Euforie vlastníků zlata, kteří letos vsadili na správného koně, by však neměla zastřít skutečnost, že takto rychlý růst ceny nemusí být jednoznačně pozitivní zprávou.
Zlato, stříbro a platina
Upřímně řečeno, nečekal jsem, že budu tak brzy psát o překročení hranice 4000 dolarů. Jen za poslední měsíc zlato přidalo 10 %, a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se jeho růst zastavil. Zlatu úspěšně sekundují i další dva vzácné kovy: stříbro vzrostlo od začátku roku o 66 % a platina dokonce o 86 %. Růst těchto kovů je o to překvapivější, že jsou hojně využívány v průmyslu, kterému se v současnosti příliš nedaří. Platina hraje klíčovou roli v automobilovém průmyslu, který v Německu dlouhodobě čelí problémům. Na globální úrovni je tento sektor pod tlakem, mimo jiné kvůli clům zavedeným bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Přes tyto nepříznivé faktory zažívají stříbro i platina jedno z nejlepších období ve své historii.
Zlato jako pojistka proti špatné měnové politice
Hlavním důvodem, proč lidé nakupují zlato i za tak vysokou cenu, je jeho role pojištění proti špatné správě fiat měn. Dluhy v těchto měnách dosahují nebezpečných rozměrů, a zlato představuje jednu z mála možností, jak se proti tomu ochránit. Samozřejmě existuje alternativa v podobě bitcoinu, ten však není léty prověřený. U zlata máme jistotu, že si zachová hodnotu – dnes i za sto let. Zlato primárně slouží jako pojistka. Spekulace na jeho ceně jsou sice možné, ale tím zlato ztrácí svou hlavní funkci – chránit majetek během velkých ekonomických turbulencí. V portfoliu investora má zlato smysl jako stabilní složka, kterou není třeba načasovat na nejlepší prodej.
Zlato dnes masivně nakupují centrální banky, a to ze stejných důvodů, které motivují drobné investory. Tyto banky se zajišťují proti rizikům, ale nespoléhají pouze na zlato – diverzifikují své rezervy.
Kdy začne být cena zlata problémem?
Pro zlato hraje řada faktorů. Měnová politika vůči americkému dolaru se má uvolňovat, investoři ztrácejí důvěru v americké dluhopisy kvůli vysokému státnímu dluhu a svět není o nic bezpečnější než na začátku roku. Centrální banky pokračují v nákupech zlata bez známek zpomalení. Jediným potenciálním problémem je vysoká cena zlata. Historické srovnání vývoje ceny zlata s americkým akciovým indexem S&P 500 naznačuje, že se brzy můžeme dostat k bodu, kdy bude zlato vůči americkým akciím historicky velmi drahé. Tato mezní hodnota je přibližně 4500 dolarů za unci, pokud se hodnota indexu S&P 500 výrazně nezmění. Na této úrovni se bude lámat chleba.