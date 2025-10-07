Je umělá inteligence investiční bublina?
Čím déle pokračuje růst amerických akciových indexů, tím častěji se objevují spekulace, zda růst akcií spojených s umělou inteligencí není investiční bublina, která brzy praskne. Zvýšení cen technologických akcií svědčí o tom, že do tohoto odvětví proudí obrovské množství peněz. Příkladem je vývoj akcií společnosti Nvidia, která za posledních pět let posílila o neuvěřitelných 1263 %
Hrozí internetová bublina
Často se také objevují srovnání současné situace s internetovou bublinou na přelomu tisíciletí. Dnes je však situace jiná. Tehdy investoři kupovali akcie firem bez ohledu na to, zda generují zisk. Klíčovým faktorem byl počet uživatelů, nikoli příjmy. V současnosti tomu tak není. Velcí hráči v oblasti umělé inteligence, jako jsou Nvidia, Palantir nebo Microsoft, dosahují značných zisků. I když jsou tyto zisky ve srovnání s burzovní kapitalizací relativně nízké, těmto společnostem krach bezprostředně nehrozí.
Komplexní svět umělé inteligence
Nevýhodou označování umělé inteligence za investiční bublinu je přílišné zjednodušování komplexní reality tohoto odvětví. Když se mluví o umělé inteligenci, většina lidí si představí ChatGPT, jiné jazykové modely nebo pokročilé čipy od společnosti Nvidia. Na boomu umělé inteligence se však podílí mnohem více firem. Tento sektor lze rozdělit do tří hlavních podsektorů, z nichž každý má svá specifika a klíčové hráče: hardwarová infrastruktura, softwarová infrastruktura a aplikace.
Tyto tři oblasti představují pouze první okruh firem přímo spojených s umělou inteligencí. Kromě nich existují i další společnosti, které těží z integrace umělé inteligence do svých procesů. Očekává se, že umělá inteligence zvýší produktivitu napříč širokým spektrem odvětví. To je důvod, proč investoři nakupují akcie firem, které nejsou přímo spojené s umělou inteligencí. Tento pohled odráží oficiální narativ kolem umělé inteligence, ale realita je poněkud odlišná.
Přehnaná očekávání
Podle investičního fondu Menlo Ventures je zatím pouze 3 % uživatelů umělé inteligence ochotno platit za jazykové modely. Většina využívá bezplatně dostupné verze. Stejně tak zavádění umělé inteligence do firem zatím nevede k výraznému zvýšení produktivity, přestože se stala běžnou pracovní pomůckou pro mnoho lidí. Zde spočívá hlavní problém investic do umělé inteligence. Velké společnosti, které do tohoto odvětví investují, jsou v očekáváních daleko napřed před skutečnými možnostmi umělé inteligence. Riziko spočívá právě v tomto rozporu. Sázka na rychlou implementaci umělé inteligence může narazit na překážky. To však neznamená, že akcie firem v tomto sektoru ztratí veškerou hodnotu, jako tomu bylo během internetové bubliny. Umělá inteligence zkrátka potřebuje více času, než se obecně předpokládá.