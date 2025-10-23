Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Jak to mají OSVČ s nemocenskou?

foto: Canva, ilustrační fotografie

Osoby samostatně výdělečně činné nemají automaticky na nemocenskou nárok ani v případě vysokých plateb na povinném sociálním a zdravotním pojištění. Kdy mohou OSVČ obdržet nemocenskou?

Podnikatelé a živnostníci mají na nemocenskou nárok pouze v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění. Pokud si OSVČ dobrovolné nemocenském pojištění neplatí, potom nemá v případě pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou. I v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění však vzniká nárok na nemocenskou až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních dvou týdnech nemoci jsou OSVČ vždy bez peněz od státu.

Pro všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost je zdravotní pojištění povinnou daní a vždy musí být placeno alespoň v minimální výši. Platba zdravotního pojištění však slouží k financování zdravotní péče a nikoliv k inkasování peněz během nemoci. Platby na zdravotním pojištění tedy nemají žádný vliv na nárok na nemocenskou.

Povinné sociální pojištění a invalidní důchod

Rovněž platba sociálního pojištění je pro OSVČ vykonávající hlavní činnost povinná. Pro výpočet sociálního pojištění je také stanoven minimální vyměřovací základ. Vyšší platby na povinném sociálním pojištění nezaručují nárok na nemocenskou, jsou však pozitivní pro budoucí výpočet starobního důchodu, případně invalidního důchodu. V případě přiznání invalidity prvního, druhého nebo třetího stupně tak mohou OSVČ pobírat invalidní důchod, i když si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění.

Paušální daň a nemocenská

OSVČ plnící si své daňové povinností účastí v dobrovolném měsíčním daňovém paušálním režimu, kdy se v jedné měsíční platbě platí současně daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění, nemají rovněž automaticky nárok na nemocenskou. Pokud chtějí „paušalisté“ mít nárok na nemocenskou, tak si musí nad rámec měsíční paušální daně platit dobrovolné nemocenské pojištění, tak jako ostatní OSVČ.

Měsíční platba a výše nemocenské

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenu nemocenskou za 30 dní (od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti) u osob samostatně výdělečně činných v závislosti na měsíční platbě na dobrovolném nemocenském pojištění v roce 2026.

Měsíční platba Nemocenská za 30 dní
300 Kč 6220 Kč
400 Kč 8284 Kč
500 Kč 10332 Kč
600 Kč 12410 Kč
700 Kč 14474 Kč
800 Kč 16538 Kč
1000 Kč 20664 Kč
1200 Kč 24806 Kč
1500 Kč 29890 Kč

Petr Gola

