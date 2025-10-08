Poradna: OSVČ a v paušálním režimu a zdravotní pojištění
Jaromír: Podnikám a jsem v paušálním režimu. Vím, že v měsíční platbě je i zdravotní pojištění. Jaký je však rozdíl oproti klasické platbě zdravotního pojištění? Když platím v paušálním režimu více na zdravotním pojištění než většina OSVČ, má to nějaký pozitivní vliv na čerpání nějakých benefitů od zdravotní pojišťovny?
Hned na úvod je nutné zdůraznit, že zdravotní pojištění je založeno na principu solidarity. To znamená, že všichni plátci veřejného zdravotního pojištění mají stejný přístup ke zdravotní péči. Pojištěnci platící vyšší zdravotní pojištění nemají nárok na žádné výhody.
Ani zaměstnanci a podnikatelé s velmi nadstandardními příjmy namají z veřejného zdravotního pojištění jinou zdravotní péči. Účast v dobrovolném měsíčním daňovém paušálním režimu Vám tedy nepřináší žádnou výhodu v oblasti čerpání zdravotní péče.
Jednotná sazba zdravotního pojištění
Sazba zdravotního pojištění je u všech zdravotních pojišťoven stejná, a sice 13,5 % z vyměřovacího základu. Změnou zdravotní pojišťovny nelze ušetřit na zdravotním pojištění. Všichni pojištěnci platí zdravotní pojištění odpovídající jejich zařazení do kategorie plátců a výši rozhodného příjmu, v žádném případě však nehraje při samotném výpočtu zdravotního pojištění roli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěnec pojištěn.
Benefity zdravotních pojišťoven
Jiná situace je u čerpání různých benefitů, které zdravotní pojišťovny nabízejí. Aktuálně na trhu působí sedm zdravotních pojišťoven a lze změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 kalendářních měsíců, a to od 1. ledna nebo od 1. července. Pro získání jednotlivých benefitů, zejména z programu prevence, musí být splněny předepsané podmínky příslušnou zdravotní pojišťovnou.
Paušální režim versus minimální záloha
OSVČ splňující zákonné podmínky si mohou veškeré své daňové povinnosti plnit účastí v dobrovolném měsíčním paušálním režimu. V závislosti na výši a struktuře příjmů jsou stanoveny tři pásma paušální daně.
- v prvním pásmu paušální daně činí měsíční platba na zdravotním pojištění stejnou částku jako je minimální měsíční záloha pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, což v roce 2026 bude 3306 Kč
- ve druhém pásmu paušální daně bude v příštím roce činit zdravotní pojištění 3591 Kč
- ve třetím pásmu paušální daně bude v příštím roce činit zdravotní pojištění 5292 Kč
Vzhledem k tomu, že v prvním paušálním pásmu je platba zdravotního pojištění nastavena na úrovni minimální měsíční zálohy, tak „paušalisté“ v prvním pásmu jsou na tom pro účely placení zdravotního pojištění stejně jako OSVČ vykonávající hlavní činnost, jejichž skutečný vyměřovací základ je nižší než minimální vyměřovací základ.
Praktický příklad
Pan XY si bude po celý rok 2026 plnit své daňové povinnosti účastí v dobrovolném měsíčním paušálním režimu, a to v prvním pásmu. V jedné měsíční paušální platbě bude zahrnuto i zdravotní pojištění. Celková měsíční platba bude 9984 Kč, z toho zdravotní pojištění 3306 Kč. Na zdravotním pojištění tak pan XY za rok 2026 zaplatí 39672 Kč.
Pan AB povede po celý 2026 daňovou evidenci, hrubý zisk bude mít ve výši 500000 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši 250000 Kč (500000 Kč × 50 %) bude nižší než minimální vyměřovací základ, takže se roční zdravotní pojištění vypočítá z minimálního vyměřovacího základu ve výši 293802 Kč, takže roční zdravotní pojištění bude činit 39664 Kč (293802 Kč × 13,5 %).
Oba pánové tak zaplatí (bez zohlednění korunových rozdílů) na zdravotním pojištění stejnou částku.