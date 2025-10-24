Zajímavosti o výpočtu nemocenské
Dlouhodobé pobírání nemocenské nezaručuje automatické přiznání invalidního důchodu. Žádost o invalidní důchod se posuzuje samostatně. Co je dobré vědět o nároku na nemocenskou?
Nemocenskou mohou pobírat pouze občané mající příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Z pasivních příjmů se sociální pojištění (včetně nemocenského pojištění) nikdy neplatí, takže lidé pouze s pasivními příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu nemají na nemocenskou nárok.
Jak dlouho se nemocenská pobírá?
Dle § 26 zákona o nemocenském pojištění platí, že podpůrčí doba u nemocenské začíná 15. kalendářním dnem a podpůrčí doba trvá nejdéle 380 kalendářních dní ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Při splnění zákonných podmínek uvedených v § 27 zákona o nemocenském pojištění lze podpůrčí dobu prodloužit, nejdéle však o 350 kalendářních dní. Ani dlouhodobá nemocenská není přitom důvodem pro automatické přiznání invalidního důchodu.
Nemocenská invalidních důchodců
Zejména invalidní důchodci prvního a druhého stupně si často přivydělávají, protože finančně vyjít pouze s nízkým invalidním důchodem prvního a druhého stupně je mimořádně složité. Oblíbeným zdrojem přivýdělku je i práce na zkrácený úvazek. Pracující invalidní důchodci splňující zákonné podmínky mají během pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou ze zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění.
Mateřská a nemocenská nenáleží současně
V praxi dochází k situaci, že maminka pobírající mateřskou onemocní. V takovém případě však náleží pouze mateřská a nemocenská nikoliv. Nelze současně pobírat mateřskou i nemocenskou. Samotný výpočet mateřské je však výhodnější než výpočet nemocenské.
Výhodnější výpočet při nižším příjmu
Vzhledem k redukci denního vyměřovacího základu při výpočtu nemocenské je náhradový poměr při nižším příjmu u nemocenské výhodnější a současně je vyšší průměrná denní nemocenská při dlouhodobé nemoci, protože je výpočtem zvýhodněna dlouhodobá nemoc. Pro názornost máme v přiložené tabulce níže proveden výpočet nemocenské za 30 dní a 100 dní, vždy počítáme nemocenskou až po vyčerpání náhrady mzdy od zaměstnavatele. Výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2026.
|Průměrná hrubá mzda
|Nemocenská za 30 dní
|Nemocenská za 100 dní
|25000 Kč
|13950 Kč
|50556 Kč
|35000 Kč
|19528 Kč
|70756 Kč
|45000 Kč
|25120 Kč
|91040 Kč
|55000 Kč
|29680 Kč
|107556 Kč
|65000 Kč
|33418 Kč
|121112 Kč
|85000 Kč
|38876 Kč
|140912 Kč
|110000 Kč
|43526 Kč
|157782 Kč
|140000 Kč
|49104 Kč
|177982 Kč
