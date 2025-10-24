Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Zajímavosti o výpočtu nemocenské

Osobní finance Pojištění

foto: Canva, ilustrační fotografie

Dlouhodobé pobírání nemocenské nezaručuje automatické přiznání invalidního důchodu. Žádost o invalidní důchod se posuzuje samostatně. Co je dobré vědět o nároku na nemocenskou?

Nemocenskou mohou pobírat pouze občané mající příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Z pasivních příjmů se sociální pojištění (včetně nemocenského pojištění) nikdy neplatí, takže lidé pouze s pasivními příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu nemají na nemocenskou nárok.

Jak dlouho se nemocenská pobírá?

Dle § 26 zákona o nemocenském pojištění platí, že podpůrčí doba u nemocenské začíná 15. kalendářním dnem a podpůrčí doba trvá nejdéle 380 kalendářních dní ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Při splnění zákonných podmínek uvedených v § 27 zákona o nemocenském pojištění lze podpůrčí dobu prodloužit, nejdéle však o 350 kalendářních dní. Ani dlouhodobá nemocenská není přitom důvodem pro automatické přiznání invalidního důchodu.

Nemocenská invalidních důchodců

Zejména invalidní důchodci prvního a druhého stupně si často přivydělávají, protože finančně vyjít pouze s nízkým invalidním důchodem prvního a druhého stupně je mimořádně složité. Oblíbeným zdrojem přivýdělku je i práce na zkrácený úvazek. Pracující invalidní důchodci splňující zákonné podmínky mají během pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou ze zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění.

Mateřská a nemocenská nenáleží současně

V praxi dochází k situaci, že maminka pobírající mateřskou onemocní. V takovém případě však náleží pouze mateřská a nemocenská nikoliv. Nelze současně pobírat mateřskou i nemocenskou. Samotný výpočet mateřské je však výhodnější než výpočet nemocenské.

Výhodnější výpočet při nižším příjmu

Vzhledem k redukci denního vyměřovacího základu při výpočtu nemocenské je náhradový poměr při nižším příjmu u nemocenské výhodnější a současně je vyšší průměrná denní nemocenská při dlouhodobé nemoci, protože je výpočtem zvýhodněna dlouhodobá nemoc. Pro názornost máme v přiložené tabulce níže proveden výpočet nemocenské za 30 dní a 100 dní, vždy počítáme nemocenskou až po vyčerpání náhrady mzdy od zaměstnavatele. Výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2026.

Průměrná hrubá mzda Nemocenská za 30 dní Nemocenská za 100 dní
25000 Kč 13950 Kč 50556 Kč
35000 Kč 19528 Kč 70756 Kč
45000 Kč 25120 Kč 91040 Kč
55000 Kč 29680 Kč 107556 Kč
65000 Kč 33418 Kč 121112 Kč
85000 Kč 38876 Kč 140912 Kč
110000 Kč 43526 Kč 157782 Kč
140000 Kč 49104 Kč 177982 Kč

Petr Gola

