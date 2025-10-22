Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Skončení zaměstnání a nemoc

štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 63×

foto: Canva, ilustrační fotografie

Pokud je dodržena ochranná lhůta, tak lze čerpat nemocenskou i po skončení zaměstnání. Ochranná lhůta však neplatí pro všechny zaměstnance. Jak je to s nemocenskou po skončení zaměstnání?

Zatímco náhradu mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel, je možné dostávat pouze za dobu trvání zaměstnání, tak pro nárok na nemocenskou platí sedmidenní ochranná lhůta. Samotný výpočet nemocenské je stejný, ať už se čerpá během trvání pracovního poměru nebo po skončení zaměstnání v ochranné lhůtě. Nárok na nemocenskou v ochranné lhůtě platí i pro zaměstnání na zkrácený úvazek.

Související

Praktický příklad

Paní Kateřině uplynula smlouva na dobu určitou ke konci září. Od šestého října je paní Kateřina v pracovní neschopnosti. Vzhledem k tomu, že paní Kateřina pracovala na klasickou pracovní smlouvu, tak má nárok od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti na nemocenskou, i když aktuálně není zaměstnaná. Náhradu mzdy však nemůže paní Kateřina dostávat, protože ji zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění skončilo.

Zaměstnání na DPP a nemocenská

Zaměstnání na pracovní dohody, ze kterých není placeno sociální pojištění, nezakládá účast na nemocenském pojištění. Zaměstnanci mající hrubou odměnu z pracovních dohod do limitu tak nemají na nemocenskou nárok. V roce 2025 se neplatí sociální a zdravotní pojištění z dohody o provedení práce, když je hrubá měsíční odměna 11499 Kč a méně a v roce 2026 se nebude platit sociální a zdravotní pojištění z dohody o provedení práce, jestliže bude hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně.

Pro koho neplatí ochranná lhůta?

V řádném starobním důchodu je možné libovolně pracovat a mít jakoukoliv hrubou mzdu. Zaměstnaní starobní důchodci mohou pobírat i nemocenskou, jestliže jsou v pracovní neschopnosti, ale vždy pouze za dobu trvání zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Po skončení zaměstnání již pracující starobní důchodci nemocenskou dostávat nemohou. Pro starobní důchodce neplatí ochranná lhůta jako pro ostatní zaměstnance. Předčasní důchodci nemohou nemocenskou pobírat nikdy, protože až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění.

Petr Gola

Další články k tématu Peníze během nemoci

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Kalkulačky

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2025 Kalkulačka příspěvku na bydlení v roce 2025 Výpočet exekučních srážek ze mzdy 2025 všechny kalkulačky

Finanční úřady

Kurzovní lístek

Slovníky

Vzory smluv

Vzor: Darovací smlouva Vzor: Pracovní smlouva Vzor: Smlouva o výpůjčce všechny vzory smluv

Světové burzy

Česká republika – Praha Belgie – Brusel Dánsko – Kodaň všechny světové burzy

Reklama

Populární na Dům financí