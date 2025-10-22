Skončení zaměstnání a nemoc
štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 63×
Pokud je dodržena ochranná lhůta, tak lze čerpat nemocenskou i po skončení zaměstnání. Ochranná lhůta však neplatí pro všechny zaměstnance. Jak je to s nemocenskou po skončení zaměstnání?
Zatímco náhradu mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel, je možné dostávat pouze za dobu trvání zaměstnání, tak pro nárok na nemocenskou platí sedmidenní ochranná lhůta. Samotný výpočet nemocenské je stejný, ať už se čerpá během trvání pracovního poměru nebo po skončení zaměstnání v ochranné lhůtě. Nárok na nemocenskou v ochranné lhůtě platí i pro zaměstnání na zkrácený úvazek.
Související
Praktický příklad
Paní Kateřině uplynula smlouva na dobu určitou ke konci září. Od šestého října je paní Kateřina v pracovní neschopnosti. Vzhledem k tomu, že paní Kateřina pracovala na klasickou pracovní smlouvu, tak má nárok od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti na nemocenskou, i když aktuálně není zaměstnaná. Náhradu mzdy však nemůže paní Kateřina dostávat, protože ji zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění skončilo.
Zaměstnání na DPP a nemocenská
Zaměstnání na pracovní dohody, ze kterých není placeno sociální pojištění, nezakládá účast na nemocenském pojištění. Zaměstnanci mající hrubou odměnu z pracovních dohod do limitu tak nemají na nemocenskou nárok. V roce 2025 se neplatí sociální a zdravotní pojištění z dohody o provedení práce, když je hrubá měsíční odměna 11499 Kč a méně a v roce 2026 se nebude platit sociální a zdravotní pojištění z dohody o provedení práce, jestliže bude hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně.
Pro koho neplatí ochranná lhůta?
V řádném starobním důchodu je možné libovolně pracovat a mít jakoukoliv hrubou mzdu. Zaměstnaní starobní důchodci mohou pobírat i nemocenskou, jestliže jsou v pracovní neschopnosti, ale vždy pouze za dobu trvání zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Po skončení zaměstnání již pracující starobní důchodci nemocenskou dostávat nemohou. Pro starobní důchodce neplatí ochranná lhůta jako pro ostatní zaměstnance. Předčasní důchodci nemohou nemocenskou pobírat nikdy, protože až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění.
Další články k tématu Peníze během nemoci