Peníze za nemoc v prvních dvou týdnech

foto: Canva, ilustrační fotografie

V případě pracovní neschopnosti dostávají zaměstnanci v prvních dvou týdnech náhradu mzdy, kterou jim vyplácí jejich zaměstnavatel. OSVČ nemají na náhradu mzdy nárok ani v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění. Vypočítejme si náhradu mzdy v roce 2026.

Zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu mají v případě nemoci vždy nárok na náhradu mzdy, a to i v případě zaměstnání na zkrácený úvazek. Při výpočtu náhrady mzdy je potřeba počítat s tím, že náhrada mzdy náleží pouze za hodiny, které měl zaměstnanec odpracovat a nakonec je kvůli pracovní neschopnosti neodpracoval. Peníze za nemoc v prvních dvou týdnech formou náhrady mzdy obdrží zaměstnanci standardním způsobem ve výplatě za daný měsíc.

Legislativní úprava náhrady mzdy

Čerpání náhrady mzdy je legislativou upraveno v § 192 až 194 zákoníku práce, když platí, že náhrada mzdy se vypočítává z průměrného hodinového výdělku za předcházející čtvrtletí. Při výpočtu však dochází k redukci, takže výpočet náhrady mzdy je s rostoucím příjmem méně výhodný. Náhrady mzdy činí 60 % z redukovaného hodinového výdělku.

Redukční hranice v roce 2026

V zákoníku práce je uvedeno, že příslušné redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy jsou násobkem koeficientu 0,175 příslušné hranice pro výpočet nemocenské. Pro rok 2026 jsou tedy redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy: 285,78 Kč, 428,58 Kč a 856,98 Kč. V první redukční hranici (do 285,78 Kč) dochází k zápočtu z 90 %, ve druhé redukční hranici (od 285,78 Kč do 428,58 Kč) z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 428,58 Kč do 856,98 Kč) z 30 %. K průměrnému hodinovému výdělku nad 856,98 Kč se nepřihlíží.

Praktický výpočet

Paní Magda má průměrný hodinový výdělek 440 Kč. Níže si vypočítáme náhradu mzdy za 40 hodin.

  • Z první redukční hranice se započítá 275,2020 Kč, ze druhé redukční hranice 85,68 Kč a ze třetí redukční hranice 3,4260 Kč. Redukovaný průměrný hodinový výdělek tak činí 346,3080 Kč. Náhrada mzdy za jednu hodinu je 207,7848 Kč a za 40 hodin tedy 8312 Kč.

Náhrada mzdy za 40 hodin

V přiložené tabulce níže máme pro názornost vypočtenu náhradu mzdy za 40 hodin u vybraných průměrných hodinových mezd. Výpočty jsou provedeny dle výpočtu platným pro rok 2026.

Průměrná hodinová mzda Náhrada mzdy za 40 hodin
150 Kč 3240 Kč
200 Kč 4320 Kč
250 Kč 5400 Kč
300 Kč 6378 Kč
350 Kč 7098 Kč
400 Kč 7818 Kč
500 Kč 8744 Kč
600 Kč 9464 Kč
800 Kč 10904 Kč

