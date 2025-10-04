Investoři a platba pojistného v roce 2026
Lidé pouze s pasivními příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu si musí platit sami zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. Vhodné je si platit i dobrovolné důchodové pojištění.
Výhodou pasivních příjmů je nižší zdanění. Pasivní příjmy z kapitálového majetku (dle § 8 zákona o dani z příjmu), z nájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmů) a z ostatních zdanitelných příjmů (dle § 10 zákona o dani z příjmu) nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Investoři pouze s pasivními příjmy se však platbě zdravotního pojištění nevyhnout, placení sociálního pojištění je dobrovolné, ale výhodné.
Kdo není zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou nebo státním pojištěncem (např. studentem, penzistou, příjemcem rodičovského příspěvku), ten si musí platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. V praxi jsou OBZP právě i investoři, kteří nesplňující žádnou z podmínek pro zařazení do některé z předchozích tří kategorií. Měsíční platba zdravotního pojištění je pro všechny OBZP stejně vysoká a činí 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2025 platí OBZP jako samoplátci své zdravotní pojišťovně 2808 Kč a v roce 2026 to bude již 3024 Kč, protože se meziročně zvyšuje minimální mzda z 20800 Kč na 22400 Kč.
Výše pasivního příjmu nehraje roli
Měsíční částka na zdravotním pojištění, kterou musí každý měsíc OBZP platit své zdravotní pojišťovně, nezávisí na dosažených zdanitelných příjmech. I investoři s vysokým daňovým základem tak platí na zdravotním pojištění stejnou částku jako všechny ostatní OBZP. Ze systému veřejného zdravotního pojištění se nelze odhlásit, takže placení zdravotního pojištění je povinné. Neplnění zákonné povinnosti je sankciováno a všechny zdravotní pojišťovny na trhu si pečlivě své pohledávky hlídají a důsledně je vymáhají.
Proč si platit dobrovolné důchodové pojištění?
Placení sociálního pojištění je sice pro investory pouze s pasivními příjmy dobrovolné, ale rozhodně se to vyplatí. Mezery v pojištění jsou totiž velký problém. Při nedostatečné době pojištění nemusí být v budoucnu starobní důchod vůbec přiznán. Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let, pro přiznání předčasného důchodu potom v rozsahu 40 let. Mezera v pojištění má pochopitelně i negativní vliv na výši průměrné důchodové mzdy, ze které se následně starobní důchod vypočítává.