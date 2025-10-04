Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Investoři a platba pojistného v roce 2026

štítky Osobní finance Pojištění čtení na 2 minuty | přečteno 114×

foto: Canva, ilustrační fotografie

Lidé pouze s pasivními příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu si musí platit sami zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. Vhodné je si platit i dobrovolné důchodové pojištění.

Výhodou pasivních příjmů je nižší zdanění. Pasivní příjmy z kapitálového majetku (dle § 8 zákona o dani z příjmu), z nájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmů) a z ostatních zdanitelných příjmů (dle § 10 zákona o dani z příjmu) nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Investoři pouze s pasivními příjmy se však platbě zdravotního pojištění nevyhnout, placení sociálního pojištění je dobrovolné, ale výhodné.

Související

Kolik budou platit OBZP v roce 2026?

Kdo není zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou nebo státním pojištěncem (např. studentem, penzistou, příjemcem rodičovského příspěvku), ten si musí platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. V praxi jsou OBZP právě i investoři, kteří nesplňující žádnou z podmínek pro zařazení do některé z předchozích tří kategorií. Měsíční platba zdravotního pojištění je pro všechny OBZP stejně vysoká a činí 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2025 platí OBZP jako samoplátci své zdravotní pojišťovně 2808 Kč a v roce 2026 to bude již 3024 Kč, protože se meziročně zvyšuje minimální mzda z 20800 Kč na 22400 Kč.

Výše pasivního příjmu nehraje roli

Měsíční částka na zdravotním pojištění, kterou musí každý měsíc OBZP platit své zdravotní pojišťovně, nezávisí na dosažených zdanitelných příjmech. I investoři s vysokým daňovým základem tak platí na zdravotním pojištění stejnou částku jako všechny ostatní OBZP. Ze systému veřejného zdravotního pojištění se nelze odhlásit, takže placení zdravotního pojištění je povinné. Neplnění zákonné povinnosti je sankciováno a všechny zdravotní pojišťovny na trhu si pečlivě své pohledávky hlídají a důsledně je vymáhají.

Proč si platit dobrovolné důchodové pojištění?

Placení sociálního pojištění je sice pro investory pouze s pasivními příjmy dobrovolné, ale rozhodně se to vyplatí. Mezery v pojištění jsou totiž velký problém. Při nedostatečné době pojištění nemusí být v budoucnu starobní důchod vůbec přiznán. Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let, pro přiznání předčasného důchodu potom v rozsahu 40 let. Mezera v pojištění má pochopitelně i negativní vliv na výši průměrné důchodové mzdy, ze které se následně starobní důchod vypočítává.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Kalkulačky

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2025 Kalkulačka příspěvku na bydlení v roce 2025 Výpočet exekučních srážek ze mzdy 2025 všechny kalkulačky

Finanční úřady

Kurzovní lístek

Slovníky

Vzory smluv

Vzor: Darovací smlouva Vzor: Pracovní smlouva Vzor: Smlouva o výpůjčce všechny vzory smluv

Světové burzy

Česká republika – Praha Belgie – Brusel Dánsko – Kodaň všechny světové burzy

Reklama

Populární na Dům financí