Jak se liší průměrná čistá mzda v Česku?
Průměrná hrubá měsíční mzda činila za druhé čtvrtletí letošního roku 49402 Kč. Pouze v Praze a ve Středočeském kraji je však průměrná mzda vyšší než v celém národním hospodářství, v ostatních krajích je průměrná hrubá mzda nižší. Jaké daně platí zaměstnanci z hrubé mzdy? Jak se liší čistá mzda napříč republikou?
Z hrubé mzdy odvádí zaměstnanci 4,5 % na zdravotním pojištění, 7,1 % na sociálním pojištění a 15 % na dani z příjmu. Vyšší 23% daňové sazbě podléhá až hrubá mzda nad trojnásobek průměrné mzdy, takže naprosté většiny zaměstnanců se netýká. Vždyť ani na průměrnou mzdu přibližně dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou, protože mzdy nejvíce stoupají nejlépe ohodnoceným zaměstnancům a je značně ovlivněna právě těmito vysokými mzdami.
Sleva na poplatníka snižuje pouze daň z příjmu
Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty, tak jako je tomu o daně z příjmu. Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má minimálně nárok na slevu na poplatníka, která činí 2570 Kč měsíčně a snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Zaměstnanci pracující současně pro dva zaměstnavatele mohou slevu na poplatníka uplatňovat pouze u jednoho z nich.
Hrubá mzda versus čistá mzda
Čistá mzda, kterou obdrží zaměstnanci za vykonanou práci na svůj bankovní účet, se tedy od hrubé mzdy významně liší, právě o přímé daně placené zaměstnancem. Za výpočet a odvod přímých daní na účty příslušných institucí (zdravotní pojišťovny, OSSZ a FÚ) je zodpovědný zaměstnavatel. Zaměstnanci si přímo žádnou daň neplatí.
Stejná hrubá mzda, ale rozdílná čistá mzda
Dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou mohou mít v praxi rozdílnou čistou mzdu, právě z důvodu rozdílného nároku na daňové slevy, zejména daňového zvýhodnění na děti. Z tohoto důvodu sjednávají zaměstnavatelé se zaměstnanci vždy hrubou mzdu, protože čistá mzda se může během roku změnit bez ohledu na úpravu hrubé mzdy, např. právě z důvodu narození dítěte v průběhu roku.
Jak vysoká je čistá mzda v jednotlivých krajích?
V tabulce níže máme uvedenu průměrnou hrubou mzdu za druhé čtvrtletí letošního roku v jednotlivých krajích, tak jak byla tato data publikována ČSÚ. Současně však máme ve třetím sloupci dopočtenu průměrnou čistou mzdu, tj. hrubou mzdu poníženou o příslušné platby na přímých daních. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob počítáme pouze se základní daňovou slevou na poplatníka.
|Kraj
|Průměrná hrubá mzda
|Průměrná čistá mzda
|Praha
|62307 Kč
|49023 Kč
|Středočeský kraj
|52381 Kč
|41013 Kč
|Česko
|49402 Kč
|38815 Kč
|Jihomoravský kraj
|48049 Kč
|37829 Kč
|Královehradecký kraj
|46807 Kč
|36911 Kč
|Plzeňský kraj
|45708 Kč
|36105 Kč
|Ústecký kraj
|45024 Kč
|35605 Kč
|Jihočeský kraj
|44421 Kč
|35163 Kč
|Moravskoslezský kraj
|44370 Kč
|35132 Kč
|Kraj Vysočina
|44022 Kč
|34870 Kč
|Liberecký kraj
|43980 Kč
|34847 Kč
|Zlínský kraj
|43965 Kč
|34834 Kč
|Pardubický kraj
|43680 Kč
|34627 Kč
|Olomoucký kraj
|43484 Kč
|34484 Kč
|Karlovarský kraj
|41944 Kč
|33347 Kč
Čistá mzda je nejvyšší v Praze, nejnižší v Karlovarském kraji
Z tabulky výše názorně vidíme, že průměrná čistá mzda se v Česku pohybuje od 33347 Kč v Karlovarském kraji po 49023 Kč v Praze. Kromě Prahy, kde jsou mzdy jednoznačně nejvyšší, jsou mzdové rozdíly mezi ostatními kraji poměrně malé. Hned v desíti krajích ČR se pohybuje průměrná čistá mzda od 34 tisíc korun po 37 tisíc korun.