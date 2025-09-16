Agentura Fitch snížila rating Francie na A: Hrozí opakování řecké krize?
To, co většina trhu očekávala, se stalo skutečností na konci minulého týdne. Ratingová agentura Fitch snížila hodnocení dluhu Francie z AA na A. Francouzský dluh je tak na tom hůře než například český. To však není zásadní problém. Klíčovou otázkou je, zda snížení ratingu není jen dalším krokem k možnému opakování řecké krize z let 2008–2015.
Řecká krize
Podobnost mezi řeckou a potenciální francouzskou krizí spočívá v jejich mechanismu. Silně zadlužené zemi rostou výnosy ze státních dluhopisů. Jinými slovy, věřitelé požadují vyšší úroky, protože nesou větší riziko nesplacení dluhu. Růst výnosů postupně uvězňuje stát v dluhové pasti, která může skončit buď nedostatkem prostředků na splácení úroků, nebo nedostatkem hotovosti.
Francie není Řecko
Zde však podobnosti končí, a to z několika důvodů. Řecká krize byla primárně způsobena zkreslenými údaji o stavu veřejných financí. V roce 2009 byl odhalen skutečný deficit řeckých financí ve výši 15,4 % HDP namísto oficiálně uváděných 3,7 %. Taková chyba je u Francie nepravděpodobná, protože zatajit tak výrazný rozdíl není v jejím případě možné. Druhým podstatným rozdílem je velikost francouzského dluhu, který je natolik obrovský, že by ho žádná organizace, jako je Mezinárodní měnový fond nebo Evropská centrální banka, nemohla plně převzít. Tyto instituce by Francii nepochybně pomohly, ale jejich role by byla odlišná. Třetím důvodem, proč Francie není v situaci Řecka, je její ekonomická síla. Francie zůstává bohatou zemí s mnoha možnostmi, jak získat prostředky.
Nejpřímější cestou, jak se stát může dostat k penězům, je zvýšení daní. Problémem však je, že Francie má už nyní jedny z nejvyšších daní v Evropě. Zavedení dalších daní by mohlo přinést desítky miliard eur, ale zároveň by hrozilo, že ekonomika země utrpí. Další možností jsou jednorázové daně z majetku. Francouzské penzijní fondy spravují přes 200 miliard eur, přičemž tyto fondy investují zejména do francouzských dluhopisů, což by mohlo být řešeno jednoduchou účetní operací. Kromě toho Francie vlastní 2436 tun zlata, což podle aktuálních cen představuje více než 214 miliard eur. Francie tedy rozhodně není na dně.
Dlouhá cesta na dno
Zpráva agentury Fitch o stavu francouzského dluhu stojí za přečtení. Analytici nečekají výrazné zlepšení situace. Žádná vláda pravděpodobně nenajde dostatečnou podporu pro razantní rozpočtové škrty. Země tak bude procházet vleklými politickými krizemi až do roku 2027, kdy se budou konat prezidentské volby. Protože tento rok bude volební, rozpočet bude muset být štědrý, aby si vládnoucí strana zajistila podporu voličů. Velká krize tak může propuknout až po prezidentských volbách v roce 2027.