Jak ještě naskočit na zlatou vlnu?
Cena zlata v dolarech neustále láme rekordy. Od začátku roku 2025 posílilo o více než 42 %. Pro české investory, kteří nakupují zlato v korunách, však zisk není tak výrazný. Hlavním důvodem je slabý americký dolar, který žene cenu zlata vzhůru. Přesto nemusí být čeští investoři zklamaní – sázka na zlato byla letos úspěšná. Je však stále možné naskočit do tohoto rozjetého vlaku?
Nepodlehnout FOMO
Největším problémem pro investory – ať už začátečníky, nebo zkušené burzovní veterány – jsou emoce. Každý z nás jim do určité míry podléhá, přičemž jednou z nejsilnějších emocí je strach. Na burzovních trzích se často mluví o strachu z promeškání zisků, známém jako FOMO (z anglického Fear Of Missing Out, tedy strach z promeškání). Tento psychologický fenomén popisuje úzkost z toho, že člověku uniká výjimečná investiční příležitost. Současný graf ceny zlata k FOMO přímo vybízí.
Problém tohoto emotivního přístupu spočívá v tom, že naskakovat do vlaku může být příliš pozdě. Cena zlata může kdykoli korigovat směrem dolů. Na druhou stranu býčí trend zůstává silný a stále častěji se mluví o hranici 4000 USD za unci, která by mohla brzy padnout. I kdyby tato hranice byla překonána, představuje to růstový potenciál přibližně 10 %, což už vzhledem k rizikům není příliš atraktivní ani bezpečné. Existují tedy ještě jiné způsoby, jak těžit z růstu cen zlata a stříbra?
Nákup akcií těžařů zlata a stříbra
Jednou z možností, jak se ještě svézt na zlaté vlně, je nákup akcií těžařských společností. Tyto akcie sice také výrazně zdražily, ale reagují na růst či pokles ceny zlata s určitým zpožděním. Důvodem je, že mnoho těžařů jsou zkušení obchodníci na komoditních trzích a svou produkci prodávají prostřednictvím kontraktů s předem stanovenou cenou, která neodpovídá aktuální tržní ceně. Aby těžaři dosáhli vysokých zisků, musí být cena zlata dlouhodobě vysoká.
Zlato výrazně posílilo od poloviny srpna 2025. Pokud se jeho cena udrží nad 3700 USD za unci do konce roku, bude to pro těžaře zlata mimořádně úspěšný rok. Nákup akcií těžařů tak není primárně spekulací na okamžitý růst ceny zlata, ale sázkou na jeho dlouhodobou stabilitu na vysokých úrovních. Čím déle zůstane cena zlata vysoká, tím větší potenciál růstu mají akcie těžařských společností.