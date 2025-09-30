ECB varuje: Bez hotovosti v krizi neuspějete!
čtení na 2 minuty | přečteno 1787×
Mít doma hotovost na bezpečném místě je jistě dobrý zvyk. I když málokdo vlastní nedobytný trezor, který by umožňoval uchovávat velké částky, malá zásoba peněz pro nenadálé situace rozhodně není na škodu. Evropská centrální banka (ECB) nedávno vydala dokument s názvem „Keep Calm and Carry Cash: Lessons on the Unique Role of Physical Currency Across Four Crises“, který tento zvyk doporučuje všem uživatelům eura. Jaké jsou důvody tohoto doporučení?
Hotovost jako záchrana v době krize
Dokument ECB uvádí, že i přes rostoucí počet bezhotovostních transakcí poptávka po klasických bankovkách stále stoupá. Tento trend je patrný zejména v časech krizí. Zvýšená poptávka po hotovosti byla zaznamenána například během finanční krize v roce 2008, řecké dluhové krize či pandemie covidu-19. Během pandemie vzrostlo vydávání nových bankovek o 130 %, přičemž celkový objem dosáhl 140 miliard eur. Výrazný nárůst poptávky po hotovosti nastal také po vypuknutí války na Ukrajině, a to zejména ze strany zahraničních bank, jak ukazují statistiky ECB. Naopak v době, kdy ECB začala zvyšovat úrokové sazby, lidé začali hotovost ukládat zpět do bank. Závěr je tedy jasný: v krizových situacích poptávka po hotovosti roste.
Hotovost jako záložní systém
Hotovost může být neocenitelná i v případě výpadku elektrického proudu. Například během blackoutu ve Španělsku nefungovaly platební terminály ani bankomaty. Ti, kdo měli hotovost, si mohli koupit základní potřeby. Hotovost tak slouží jako spolehlivý záložní systém k běžným platebním metodám. Dokument ECB zdůrazňuje, že hotovost představuje jistotu v časech krizí, a to nejen praktickou, ale i psychologickou, protože posiluje pocit bezpečí obyvatel.
Doporučení: Mějte doma 70 až 100 eur
ECB doporučuje obyvatelům eurozóny, aby měli doma hotovost v hodnotě 70 až 100 eur. Tento pokyn není nový – podobná doporučení vydaly například Rakousko, Finsko či Nizozemsko v rámci krizových opatření. Hotovost by měla být součástí záchranného balíčku, který umožní přežít prvních 72 hodin v krizové situaci. Přestože ECB podporuje projekt digitálního eura a prosazuje bezhotovostní platby, úplné zrušení hotovosti by bylo chybným krokem, právě kvůli její nezastupitelné roli v krizích. Hotovost tak zůstane zachována i do budoucna.