Nová technologická hvězda může sesadit krále akcií Nvidia?
Umělá inteligence mění trh a Nvidia vévodí s kapitalizací přes 4 biliony dolarů. Broadcom však rychle roste díky AI, s rekordními příjmy a smlouvou s OpenAI. Podaří se mu sesadit krále?
Od hardwaru k softwaru
O tom, že umělá inteligence bude klíčovou technologií nadcházejícího desetiletí, málokdo pochybuje. Její potenciál se však zatím plně neprojevil, což je patrné i na burzovních trzích. Situace připomíná éru nástupu počítačů. Na počátku byli hlavními tahouny výrobci hardwaru, ale po několika letech přišly softwarové firmy, které dokázaly plně využít počítačové technologie. Zájem investorů se postupně přesunul od hardwarových společností k softwarovým vývojářům. Hardwarové firmy nezanikly, ale jejich růstový potenciál se vyčerpal, a ceny jejich akcií se vrátily k realističtějším hodnotám odpovídajícím fundamentům. V případě umělé inteligence se však stále nacházíme ve fázi dominance hardwaru, kde kraluje společnost Nvidia.
Aktuální král: Nvidia
Společnost Nvidia je v současnosti s tržní kapitalizací 4,126 bilionu dolarů nejhodnotnější firmou světa. Její náskok před konkurencí je zatím výrazný – hodnota Nvidie je přibližně dvojnásobná oproti společnosti Meta. Při pohledu na růst ceny akcií od začátku roku zjistíme, že Nvidia vzrostla o 22 %, což je stále velmi solidní roční zhodnocení. Ty doby, kdy akcie rostly o 100 % ročně, jsou však pryč. Poslední zveřejněné výsledky za druhé čtvrtletí ukazují zpomalení růstu tržeb. Nvidia se bude muset smířit s tím, že meziroční růst tržeb již nebude tak výrazný, i když zůstává dynamickou technologickou firmou. Investoři však touží po dalších zázracích, a protože Nvidia začíná být „okoukaná“, trhy hledají nové potenciální hvězdy.
Ještě dražší Broadcom
Novým konkurentem Nvidie není nikdo jiný než další technologický gigant – společnost Broadcom. Tento hegemon se vydal do segmentu umělé inteligence, který je nyní hlavním motorem růstu jeho tržeb. Ve druhém čtvrtletí roku 2025 Broadcom dosáhl historicky nejvyšších příjmů z umělé inteligence ve výši 4,4 miliardy dolarů, což představuje 46% nárůst oproti předchozímu roku. Investory nadchla zpráva o smlouvě s OpenAI v hodnotě 10 miliard dolarů na rozšíření XPU. Akcie Broadcomu posílily o více než 49 %, což je výrazně rychlejší růst než u Nvidie. Pokud si Broadcom udrží tuto dynamiku v následujících dvou letech, mohl by ohrozit pozici Nvidie jako nejhodnotnější společnosti. Jedinou vadou na kráse je, že Broadcom má v současnosti vyšší ukazatel P/E než Nvidia, což znamená, že jeho akcie jsou z hlediska fundamentů dražší.