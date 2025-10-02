Uptober 2025: Poslední šance na rekordní Bitcoin, nebo krach nadějí?
Investoři do Bitcoinu mohou být zatím spokojení. Nejslavnější kryptoměna od začátku roku přidala přes 25 %. Na první pohled to nevypadá špatně. Pokud se však podíváme na růst Bitcoinu od začátku roku v českých korunách, zjistíme, že posílil pouze o 6 %. To není žádný skvělý výsledek.
Slabý dolar: Hrozba pro české investory
Na vině je samozřejmě slabý americký dolar. Vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump chce mít dolar ještě slabší, čeští kryptoinvestoři musí doufat, že Bitcoin ještě jednou zaútočí na nové historické maximum (ATH). Nejde jen o zbožné přání, ale o pracovní hypotézu mnoha profesionálních investorů.
Bitcoin není úplně nejstarším finančním aktivem, a tak nemáme příliš mnoho historických zkušeností. Například nevíme, jak by se Bitcoin choval během světové ekonomické recese. Analytici však vypozorovali na Bitcoinu chování v závislosti na halvingu. Halving (v překladu „půlení“) je událost v protokolu některých kryptoměn, zejména Bitcoinu, při které se odměna za vytěžení nového bloku (block reward) těžařům sníží na polovinu. Za sebou už máme čtyři halvingy. Poslední proběhl 20. dubna 2024.
Proč se nyní tolik mluví o halvingu? Z posledních halvingových cyklů se ukázalo, že Bitcoin vždy v pravidelném intervalu dosáhl svého vrcholu. Nyní by měl tento vrchol přijít v polovině října. V kryptokomunitě se dokonce rozšířil pojem „Uptober“. Tento anglicismus dokonale vystihuje naděje kryptoinvestorů. V říjnu 2025 bychom měli zažít ještě poslední nový vrchol, než kryptoměny vstoupí do medvědího trendu.
Nebezpečí halvingových cyklů
Největší naděje jsou tedy vkládány do přelomu října. Pokud se však ukáže, že cena Bitcoinu bude v těchto dnech stagnovat, může se v kryptokomunitě rychle šířit sentiment zklamání. Bitcoin by tak čelil silnému prodejnímu tlaku. Odhadnout vrchol není jednoduché, protože většina investorů tento příběh zná. Kromě pravidelnosti růstu v říjnu analytici ukázali, že v každém cyklu se Bitcoin zachoval tak, že překvapil všechny. Jinak řečeno, dosáhl rekordní hodnoty způsobem, který nikdo nečekal. A to se může stát i tentokrát.
Ke všemu existuje i skupina skeptiků, kteří věří, že kvůli vstupu institucionálních hráčů, jako je BlackRock, do světa kryptoměn je teorie halvingových cyklů minulostí. V každém případě měsíc říjen slibuje vysokou volatilitu na kryptoměnách. Na tom se většina analytiků shoduje.