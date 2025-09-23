Jaké budou ekonomické trendy v roce 2050?
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 142×
Kdo chce budovat své portfolio z dlouhodobého hlediska, musí občas popustit uzdu své fantazii. Představit si, jaký bude svět v roce 2050, je velmi odvážné cvičení. Šance na přesný odhad je malá, ale pokud se podaří alespoň přibližně předvídat vývoj, může investor vydělat značné peníze. Jak tedy odhadnout, jaká bude ekonomika v roce 2025?
Demografický vývoj
Toto cvičení nemusí být založeno pouze na fantazii. Skvělým nástrojem pro odhad budoucího vývoje světa je demografie. Trend posledního desetiletí je jasný: populační exploze, která začala především po druhé světové válce, je u konce. V západním světě již nyní pozorujeme pokles populace. Například Francie, která ještě v roce 2014 díky migraci udržovala průměr dvou dětí na ženu, má nyní více úmrtí než narození podle posledních čísel z Insee. Jediným kontinentem, kde se stále rodí hodně dětí, je Afrika. I zde však můžeme pozorovat zpomalení populačního růstu. V roce 2050 začne populace pravděpodobně pomalu, ale jistě klesat, a bude méně lidí v produktivním věku.
Související
Bude HDP zpomalovat společně s inflací?
Z demografického vývoje vyplývá, že růst HDP bude velmi pomalý. Souvislost mezi růstem populace a ekonomickým růstem je jasně prokázána. Ekonomický růst tak může být v roce 2025 značně ohrožen. Méně jistá je otázka inflace. Dlouho převládalo mínění, že se stárnutím populace klesne inflace. Ukázkovým příkladem je Japonsko, které se již nyní potýká s výraznou demografickou krizí. Japonsko se dlouhá desetiletí snažilo uvolněnou měnovou politikou podnítit inflaci. Inflace se však vrátila až v období po pandemii covidu-19. Od té doby Japonsko s inflací bojuje a dokonce muselo opustit politiku nulových úrokových sazeb na japonském jenu. Inflace tedy může být problémem, i když světová populace stárne. Ekonomická situace v roce 2050 tak může být velmi složitá. Investor, který se chce na stárnutí populace připravit, by měl investovat především do zemí, kde bude i v roce 2050 dostatek lidí v produktivním věku. Jednou z možností je Indie, která tuto podmínku splňuje a navíc disponuje rozvinutým kapitálovým trhem.
Boj o energie a vzácné kovy
Proti negativnímu demografickému vývoji lze postavit technologický pokrok. Pokud věříme Elonu Muskovi, do několika let by měl svět zaplavit jeho humanoidní robot Optimus, což by mohlo vyřešit problém stárnutí populace a podpořit ekonomický růst. Nasazení těchto robotů do pracovního procesu by zvýšilo aktivní ekonomické síly ve světové ekonomice. Představa humanoidních robotů je možná přehnaná, ale technologie má potenciál zmírnit problémy spojené se stárnutím populace. I zde však narazíme na překážku – energetickou náročnost datových center, která tyto roboty řídí. Kromě toho je k výrobě technologických zařízení potřeba velké množství vzácných kovů. Sektory energetiky a těžby a zpracování vzácných kovů tak mohou představovat zajímavou dlouhodobou investiční příležitost.