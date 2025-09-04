Zlato září i ve druhé polovině roku
Investování
Na finančních trzích zažíváme nevídanou situaci. Akciové indexy dosahují rekordních hodnot, výnosy dluhopisů rostou a cena zlata překročila psychologickou hranici 3500 dolarů za trojskou unci. Od začátku roku zlato posílilo o více než 35 %, čímž potvrdilo svou ochrannou funkci v nejistých časech. Může jeho cena růst i nadále?
Proč cena zlata roste?
Na otázku, proč roste cena určitého finančního aktiva, lze odpovědět několika způsoby. V případě zlata nejde o jeden důvod, ale o celou řadu faktorů. Mezi ně patří geopolitické napětí, ochrana před inflací či další vlivy. Tyto důvody zůstávají relevantní, ale klíčové je identifikovat hlavní příčinu růstu. Tou je v současnosti slabý americký dolar. Graf dolarového indexu DXY, který srovnává hodnotu dolaru s dalšími významnými měnami, ukazuje, že od začátku roku tento index oslabil o více než 10 %. Slabý dolar tak výrazně podporuje růst ceny zlata.
Fed a zlato
Cena zlata je úzce spjata se silou amerického dolaru, a proto je důležité zkoumat vyhlídky jeho vývoje. Hodnota dolaru je do značné míry ovlivněna rozhodnutími americké centrální banky (Fed). Snížení úrokových sazeb obvykle znamená oslabení měny. Všichni nyní očekávají, že v září dojde k prvnímu snížení sazeb, což by mělo vést k dalšímu oslabení dolaru a tím pádem k růstu ceny zlata. Pokud by Fed v následujících měsících představil plán na výraznější snižování sazeb v příštím půlroce, mohli bychom být svědky dalšího poklesu hodnoty dolaru a současně růstu ceny zlata.
Je to tak jednoduché?
Lze namítnout, že pokud tato logika platí, stačí nyní nakoupit zlato a za pár měsíců ho s ziskem prodat. Tento přístup však naráží na dva hlavní problémy. Zaprvé, většina obchodníků již tyto informace zná, a očekávaný pozitivní vývoj je tak do jisté míry zahrnut v aktuální ceně zlata. Je obtížné přesně odhadnout, co trhy očekávají. Zadruhé, není jisté, jak se Fed zachová. Pokud jeho kroky nebudou v souladu s očekáváními trhu, může to vyvolat silné reakce. Na druhou stranu, pro držitele zlata nemusí být situace příliš pesimistická. Pokud Fed nenaplní očekávání, zvýší se nejistota na trzích, což často vede k většímu zájmu investorů o zlato jako bezpečné aktivum.
V každém případě je důležité sledovat pohyby na zlatých ETF, která nakupují velké finanční instituce. Dokud příliv kapitálu do těchto fondů pokračuje, zůstává sentiment na trhu vůči zlatu silně pozitivní. A jelikož příliv kapitálu stále trvá, zlato si pravděpodobně udrží pozornost investorů i nadále.