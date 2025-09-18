Fed poprvé v tomto roce snížil úrokové sazby
čtení na 2 minuty
Investoři na tento okamžik čekali devět měsíců. V dubnu 2025 Donald Trump svým rozhodnutím zavést cla nejen rozkolísal finanční trhy, ale také zkomplikoval situaci americké centrální banky (Fed). Plánované postupné snižování úrokových sazeb bylo odloženo až na druhé pololetí roku 2025. Důvodem byl obava z návratu rostoucí inflace, kterou mohlo podpořit zvýšení cel. Včera však došlo k dlouho očekávanému snížení sazeb. Je to dobrá zpráva pro finanční trhy?
Slabý pracovní trh
Od chvíle, kdy Trump zavedl cla, zaujal šéf Fedu Jerome Powell velmi jestřábí postoj. Vnímal cla jako riziko pro návrat inflace k dvouprocentnímu cíli. Cla skutečně představují riziko pro inflaci, avšak zatím se nepotvrdilo, že by způsobila novou inflační vlnu. Přesto americká inflace zůstává relativně vysoká, kolem 2,9 %. Ke změně Powellova postoje v otázce sazeb vedl až oslabující pracovní trh. Americký Fed má na rozdíl od jiných centrálních bank dvojí úkol: kromě cenové stability dbá také na udržení silného pracovního trhu.
Právě tlak na pracovní trh byl hlavním důvodem, proč Fed znovu zvažoval snížení sazeb. V USA pomalu, ale jistě roste nezaměstnanost – zatímco v lednu 2025 činila 4 %, v srpnu již dosáhla 4,3 %. Přední indikátory, které sledují tvorbu nových pracovních míst, ukazují jasné ochlazení pracovního trhu. Fed ve své aktuální ekonomické projekci odhaduje, že nezaměstnanost dosáhne v roce 2025 až 4,5 %. Tento zvýšený odhad je přiznáním problémů na americkém trhu práce. Rozhodnutí snížit sazby tak bylo primárně motivováno situací na pracovním trhu. Zajímavé je, že ještě před sedmi týdny Jerome Powell tvrdil, že pracovní trh je stabilní a žádné větší riziko mu nehrozí.
Politické tlaky
Další zajímavostí bylo, že na tomto zasedání poprvé hlasoval Trumpův poradce Stephan Miran. Tento ekonom je jedním z autorů myšlenky zavedení cel, která má podpořit obnovu americké ekonomiky. Hned na svém prvním zasedání vzbudil pozornost, když jako jediný z guvernérů hlasoval pro snížení sazeb o 50 bazických bodů. Tím jasně ukázal, že americký prezident bude prosazovat co nejnižší úrokové sazby. Vzhledem k tomu, že Jerome Powell skončí ve funkci v květnu příštího roku, očekává se, že ve Fedu přibude guvernérů nakloněných Trumpově politice. Sazby by tak mohly klesnout výrazněji, než trhy očekávají.
Další dvě snížení sazeb na obzoru
Snížení sazeb o 25 bazických bodů trhy očekávaly. Reakce byla mírně pozitivní, protože Fed upravil svůj výhled na počet snížení sazeb v roce 2025. Zatím se počítalo se dvěma sníženími, nyní však Fed plánuje do konce roku sazby snížit ještě dvakrát, tedy celkem třikrát v roce 2025. Pro riziková finanční aktiva a politiky je to dobrá zpráva. Pro Čechy však tato situace není příliš příznivá, protože oslabující americký dolar může komplikovat ekonomickou situaci.