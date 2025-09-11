Návrat čínských akcií na výsluní
Čínským akciím se v minulých letech příliš nedařilo. Příčin bylo několik. Čína dlouho uplatňovala přísná opatření proti covidu, která negativně ovlivnila ekonomiku. Kolaps čínského developera Evergrande navíc přinesl ztráty mnoha investorům, kteří si na čínských akciích spálili prsty. Současný rok však přinesl výrazný obrat v pohledu investorů na čínské akcie, a to navzdory přetrvávajícímu napětí mezi USA a Čínou.
Proč čínské akcie rostou?
Růst čínských akcií lze připsat několika hlavním důvodům. Prvním důvodem bylo setkání čínského prezidenta s představiteli technologických firem na začátku roku. Čínský prezident se rozhodl, že čínské firmy musí dostat co největší podporu ze strany státu. Čínská centrální banka udržuje rozumnou měnovou politiku a pomalu snižuje úrokové sazby. Současně se snaží zabránit posilování čínského juanu vůči americkému dolaru. Jelikož americký dolar hodně oslabil s příchodem Donalda Trumpa, čínský juan drží krok, aby USA nezískaly výhodu v exportu. Čínské akcie dlouho čelily strachu, že vláda nepodporuje kapitálový trh. Nyní se zdá, že mezi čínskou komunistickou stranou a burzou už nepřátelství neexistuje.
Druhým důvodem je příchod čínského jazykového modelu DeepSeek. Během boomu umělé inteligence všichni sledovali americké technologické firmy. Americká zahraniční politika počítala s tím, že náskok v umělé inteligenci je nesmírně důležitý pro udržení dominance USA ve světě. Příchod DeepSeek byl bleskem z čistého nebe, kdy si Amerika uvědomila, že Čína v tomto sektoru jde dopředu. Není to však jen jazykový model, kde Čína postupuje. Brzy se můžeme dočkat nových čipů pro umělou inteligenci z čínských dílen. Možná nepůjde o nejmodernější technologie, ale tyto čipy mohou konkurovat čipům H20, které Nvidia navrhla speciálně pro čínský trh. Předpokládá se, že Čína bude tyto čipy dotovat a nabízet pod cenou. Americkým firmám tak brzy vzroste silná konkurence. Technologické čínské firmy jsou nyní v kurzu. Stačí se podívat na cenu akcie Alibaba, která patří k lídrům v oblasti cloudových služeb.
Levné čínské akcie
Posledním důvodem je, že čínské akcie jsou stále relativně levné ve srovnání s americkými akciemi. Důvodem je skutečnost, že v minulých letech čínské akcie ztrácely značnou část své hodnoty. Vzhledem k tomu, že čínské společnosti kótované na čínských trzích vyplácejí průměrnou roční dividendu v rozmezí dvou až tří procent, dlouhodobé držení čínských akcií nebylo dříve příliš perspektivní. Hongkongská burza s indexem Hang Seng se od začátku roku výrazně posílila a drží si jedno z předních míst mezi světovými akciovými indexy. Tento růst nemusí být u konce, protože i přes něj jsou čínské společnosti z pohledu fundamentů stále levnější než jejich američtí konkurenti.