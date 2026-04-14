Výroční dopis šéfa JPMorgan: Trhům hrozí stagflace, bankovnictví čeká AI revoluce
Výroční dopis Jamieho Dimona je mnohem víc než jen běžnou zprávou akcionářům, představuje totiž strategický manuál celého finančního světa. Zatímco největší americká banka oslavuje rekordní zisky a rostoucí dividendy, její šéf už vyhlíží nové hrozby. Jaké zásadní výzvy nás podle něj čekají?
Geopolitická nestabilita a hrozba stagflace
Nikoho nepřekvapí, že Jamie Dimon varuje před geopolitickou nestabilitou. Podle něj je to naprosto zásadní faktor, který ovlivní celý rok 2026. Jedná se samozřejmě o růst cen ropy a jiných komodit. Ten dnes již není krátkodobý, nýbrž dlouhodobý. Dimon tedy vidí jako velké nebezpečí stagflaci, protože vysoké ceny energií budou snižovat HDP a zároveň tlačit ceny nahoru. Stagflace je právě z tohoto úhlu pohledu nepřirozený stav. Růst HDP totiž normálně živí inflaci. Platí to i naopak, že recese vytváří deflační tlak. Podle Dimona by se tak investoři měli připravit na možné zvedání sazeb. A když připustíme tuto skutečnost, tak jsou finanční aktiva nyní nadhodnocená.
Jako dlouhodobé riziko celé situace je samozřejmě zmiňován nárůst dluhu. Dobrou zprávou však je, že podle CEO JPMorgan by mělo dojít k růstu poměru státního dluhu k HDP na 120 % až v roce 2036. Jinak řečeno, bezprostřední dluhová krize nehrozí, tedy alespoň v případě Spojených států.
Transformace v režii technologií
Dimon nemohl napsat svůj dopis akcionářům bez toho, aby se vyjádřil k umělé inteligenci. Umělá inteligence není jen módní vlna nebo technologický výstřelek, ale skutečná transformace společnosti a ekonomiky. Fenomén umělé inteligence je založen na rychlosti adaptace, která bude mnohem rychlejší než v případě elektřiny a internetu. Každá lidská činnost bude umělou inteligencí poznamenána. Dopady umělé inteligence se projeví v lepším léčení rakoviny nebo zkrácení pracovního týdne na čtyři dny. To je docela úsměvné, když si vzpomeneme, že Jamie Dimon po pandemii covidu-19 lpěl na návratu pracovníků do kanceláří, a to pro celý týden.
Co se týče financí, tak blockchainová technologie naprosto změní přístup k bankovnictví tak, jako to udělal příchod fintechu v roce 2010. Z letošního dopisu je zkrátka patrné, že ačkoliv má Dimon v pracovních návycích občas konzervativní přístup, technologickou revoluci bere naprosto vážně. JPMorgan se proto už teď aktivně připravuje na to, aby obě tyto nové vlny, umělou inteligenci i tokenizaci, s přehledem ovládla a udržela si tak svou tržní dominanci.