Akciové trhy očekávají snížení sazeb v září. Je to past?
štítky Investování Měnová politika čtení na 2 minuty | přečteno 386×
V srpnu se akciovým trhům daří, a to nejen díky úspěchům umělé inteligence. Donald Trump svými cly přetváří globální dodavatelské řetězce. Firmy budou muset vynakládat značné prostředky na přesun části výroby do USA, což pro některé může znamenat výrazný pokles příjmů z amerického trhu. Přesto trhy rostou. Důvod? Očekávání snížení úrokových sazeb na příštím zasedání americké centrální banky (Fed).
Příliš optimistická očekávání?
Existuje několik důvodů, proč by sazby mohly v září klesnout. Hlavním argumentem je zhoršující se situace na americkém trhu práce. Fed má, na rozdíl od jiných centrálních bank, povinnost dbát nejen na cenovou stabilitu, ale i na maximální zaměstnanost. Slabší data o zaměstnanosti vedla trhy k přesvědčení, že Fed sníží sazby. Tento názor posílil i Donald Trump, který po zveřejnění horších čísel Non-Farm Payrolls odvolal šéfku amerického statistického úřadu. Trump to označil za její osobní selhání, ačkoli ona argumentovala, že revize dat vychází ze zavedené metodiky. Trumpovo rozhodnutí však tento argument neakceptovalo.
Související
Dalším důvodem je tlak Donalda Trumpa na snížení sazeb. Trump opakovaně kritizoval šéfa Fedu Jeroma Powella, že ekonomice nerozumí, a žádal výrazné snížení sazeb. K tomuto tlaku se přidává ministr financí Scott Bessent, který by uvítal pokles sazeb o 50 bazických bodů na zářijovém zasedání. Na rozdíl od Trumpa je Bessent považován za odborníka, který jedná méně impulzivně. Trump navíc vyvíjí tlak i osobní hrozbou soudního procesu kvůli nákladným rekonstrukcím budov Fedu. Tyto faktory vytvářejí dojem, že snížení sazeb v září je téměř jisté.
Důvody ke skepsi
Na druhou stranu, Jerome Powell, jehož mandát končí v květnu příštího roku, může zůstat politicky nezávislý. Jeho hlavním cílem zůstává boj proti inflaci. Trumpova cla přinesla nestabilitu a riziko vyšší inflace. Powell opakuje, že dokud se inflace nepřiblíží ke dvěma procentům, není důvod spěchat se snižováním sazeb. Příliš rychlé uvolnění měnové politiky by mohlo vést k dalšímu růstu inflace, což by vážně podkopalo důvěru v Fed – klíčový pilíř finančních trhů.
Zde leží hlavní riziko pro září. Trhy si příliš zvykly na očekávání snížení sazeb. Pokud se však ukáže, že inflace zůstává vysoká a nezaměstnanost se dramaticky nezhorší, Fed nemusí sazby snížit. To by mohlo znamenat šok pro akcie i kryptoměny, protože investoři už do cen promítli zářijové snížení sazeb. Polovina září tak bude pro investory velmi napínavá.