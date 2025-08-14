Blíží se konec halvingového cyklu? Je čas prodat kryptoměny?
Bitcoinu se opět daří. V srpnu 2025 jeho cena překročila 121000 dolarů, což znamená zhodnocení o více než 30 % od začátku roku. To není špatný výsledek. Rychlý růst však vyvolává otázku, zda nejde o předzvěst další bubliny, která brzy praskne. Jaké jsou však vyhlídky na cenový vývoj bitcoinu v následujících týdnech a měsících?
Trump a jeho vliv na cenu bitcoinu
Zvolení Donalda Trumpa otevřelo kryptoměnám nové možnosti. Jeho příchod do Bílého domu odstranil mnohé překážky pro svět kryptoměn. Ačkoliv je bitcoin pro většinu lidí jejich symbolem, Trump podpořil především menší kryptoměny a stablecoiny. Klíčový návrh – vytvoření rezervní měny z bitcoinu – se zatím neuskutečnil, a kryptoměny jako rezervní aktiva se budou zavádět postupně. Trump rozšířil portfolio na další kryptoměny, což zklamalo ortodoxní zastánce bitcoinu, kteří věří pouze v tuto měnu. Efekt Trumpova vlivu se tak do značné míry vyčerpal. I když vytvořil právní rámec pro větší pronikání kryptoměn do společnosti, jde o dlouhodobý proces. Nelze očekávat zásadní impulsy z Bílého domu. Cena bitcoinu bude tedy ovlivněna především halvingovým cyklem a vývojem úrokových sazeb.
Blíží se konec halvingového cyklu?
Stejně jako u jiných finančních aktiv se investoři snaží odhalit cykly, které určují vývoj ceny bitcoinu. Nejznámější teorií je halvingový cyklus, odvozený od halvingu – události, při níž se odměna za těžbu nového bloku v blockchainu snižuje na polovinu. Od vzniku bitcoinu proběhly čtyři halvingy, poslední v dubnu 2024. Na základě těchto dat investoři odhadují, kdy by mohl nastat medvědí trend, tedy pokles ceny. Přesný den je nemožné určit, ale někteří skeptici varují, že medvědí trend může začít už 4. září 2025, tedy za 21 dní. Optimisté naopak hovoří o konci listopadu či prosince. Největší optimisté dokonce halvingový cyklus zpochybňují, protože rozvoj bitcoinových spotových ETF přilákal institucionální investory. Tito velcí hráči, disponující obrovskými prostředky, narušili přirozený cyklus vývoje ceny.V každém případě může být od září na trhu s kryptoměnami živo. Jakýkoliv větší pokles může být interpretován jako začátek klesající fáze. Držitelé kryptoměn budou potřebovat pevné nervy.