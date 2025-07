Boj o americkou centrální banku

Důvody k odvolání

Když se někdo americkému prezidentu Trumpovi znelíbí, musí se připravit na vlnu kritiky a hanlivých označení. Důvodem Powellovy nemilosti je to, že odmítá snižovat úrokové sazby u amerického dolaru. Trump dokonce chválí prezidentku Evropské centrální banky Christine Lagardovou za to, že sazby snižuje. Přehlíží však makroekonomickou realitu: evropské HDP prakticky stagnuje, a proto je inflace v Evropě výrazně nižší než v USA.

Trump usiluje o snížení úrokových sazeb především proto, aby klesly výnosy krátkodobých amerických dluhopisů. Nižší výnosy by znamenaly menší náklady pro státní pokladnu. Trump potřebuje rychle přesvědčit své příznivce, že jeho ekonomické reformy a cla jsou správnou cestou z krize. Nižší úrokové sazby by přinesly okamžitou úlevu pro americké veřejné finance.

Rozvážný Powell

Powell však odmítá snižovat úrokové sazby, protože restriktivní měnová politika dosud nesplnila svůj cíl – dosažení cenové stability, tedy inflace kolem dvou procent. V dubnu 2025 se zdálo, že je inflační cíl na dosah, když inflace v USA klesla na 2,3 %. To však bylo zatím minimum. Od dubna se růst cen v Americe opět zrychlil, a podle posledních údajů dosáhla inflace v červnu 2,7 %. Hlavním důvodem růstu cen jsou zavedená cla, která zvyšují ceny dováženého zboží, jež v konečném důsledku platí spotřebitelé.

Trumpův plán, který počítá s tím, že cla posílí americkou produkci oproti dováženým produktům, se může naplnit až v dlouhodobém horizontu. Většina firem se na cla připravila předzásobením, což zpomaluje růst cen v USA. Powell si uvědomuje tato rizika a proto volí vyčkávací strategii. Pokud by inflace na podzim překročila tři procenta, Powell by neměl dostatek dat, která by ospravedlnila snížení sazeb.

Ztráta důvěry

Mandát Jeroma Powella končí v květnu příštího roku. Odvolat guvernéra Fedu není jednoduché, protože Fed je nezávislá instituce. K odvolání by muselo dojít kvůli jasným pochybením, což je v Powellově případě prakticky nemožné prokázat. Rozvážné vyčkávání nelze považovat za chybu – spíše naopak, Powell tím minimalizuje riziko špatného rozhodnutí. Pokud by se Trumpovi podařilo vyvinout tak silný tlak, že by Powell sám rezignoval, mohlo by to znepokojit finanční trhy. Tato situace rozhodně není příznivá pro americké státní dluhopisy, které pomalu ztrácejí pověst bezpečného přístavu.

Matěj Široký