Co nakupovali velcí hráči ve druhém čtvrtletí 2025?
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 310×
Každý rok v srpnu se s určitým zpožděním dozvídáme, co nakoupili velcí investoři. Významní hráči na trhu musejí podle amerických regulací podat přehled svých nákupů a prodejů. Tento moment je vždy zajímavý. Drobný investor by neměl slepě napodobovat investiční esa, ale sledování jejich logiky a stylu obchodování může být inspirativní. Tyto poznatky lze poté přizpůsobit své vlastní investorské strategii.
Warren Buffett
Letos Buffett ve věku 94 let oznámil odchod do důchodu. I nadále však zůstává v dozorčí radě svého fondu a jistě předal své investorské know-how svým nástupcům. V době, kdy americké indexy dosahují rekordních hodnot, jde Buffett proti proudu. Opět snížil svou expozici v Applu, když prodal 20 milionů akcií. Tento krok není překvapivý – Buffett se akcií Applu postupně zbavuje dlouhodobě. Apple čelí problémům s cly a hledá vhodná místa pro výrobu svých smartfonů. Navíc se zdá, že v závodě o prvenství v umělé inteligenci zaostává. Akcie Applu už nejsou tím, čím bývaly.
Související
Místo technologických akcií Buffett volí klasické podhodnocené defenzivní akcie, jako jsou UnitedHealth Group, Constellation Brands, Lennar Corp nebo Pool Corp. Jedná se o společnosti, jejichž obchodní model nespoléhá na technologické novinky. Buffettův kontrariánský přístup, kdy nakupuje akcie mimo hlavní proud, může být inspirací. Je však třeba být připraven držet tyto akcie dlouhodobě, stejně jako to dělá Buffett, aby jeho strategie přinesla ovoce.
Michael Burry
Tento investor se proslavil díky filmu The Big Short. Jeho přístup je kontrariánský, hodnotově orientovaný a vysoce analytický, s důrazem na hloubkovou analýzu a schopnost identifikovat podhodnocená nebo přeceňovaná aktiva. Na rozdíl od Buffetta je Burryho styl dynamičtější. Nebojí se prodat akcie během několika dní nebo radikálně zredukovat své portfolio, pokud usoudí, že je čas držet hotovost. V prvním čtvrtletí 2025 držel pouze jednu akcii – Estee Lauder. Ve druhém čtvrtletí však přikoupil hned pět akcií: Lululemon Athletica, Bruker, Regeneron Pharmaceuticals, MercadoLibre a UnitedHealth Group. S výjimkou MercadoLibre se jedná o akcie, jejichž hodnota dlouhodobě klesala, a Burry je tak nakupuje se „slevou“.
Vzhledem k tomu, že Burry drží akcie kratší dobu než Buffett, lze očekávat, že změna trendu u těchto akcií přijde brzy. Nevýhodou pro drobné investory je, že Burry může akcie kdykoli prodat, ale my se to dozvíme až s tříměsíčním zpožděním.