Poradna: Do jakého příjmu neplatí důchodci daň z příjmu?
Johana: Jsem ve starobním důchodu. Nyní mám možnost pracovat na zkrácený úvazek. Kamarádka mi říkala, že při nízkém příjmu nebudu jako důchodce platit daň z příjmu, protože ona neplatí žádnou daň z nájmu. Můžete mi to prosím vysvětlit?
Přiznání řádného starobního důchodu nepřináší žádný speciální nárok na novou daňovou slevu nebo daňovou úsporu. Pro starobní důchodce tak platí stejné daňové sazby a stejné daňové slevy jako pro ostatní daňové poplatníky. V řádném starobním důchodu můžete tedy pracovat na libovolnou pracovní smlouvu a mít jakkoliv vysoký příjem, to však neznamená, že budete čerpat nějakou daňovou výhodu. Současně však platí, že výdělečně činní starobní důchodci mají nárok na stejné daňové podmínky jako ostatní zaměstnanci či podnikatelé.
Měsíční sleva na poplatníka činí 2570 Kč
Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má nárok na daňovou slevu na poplatníka, která činí 2570 Kč měsíčně. Při práci pro dva zaměstnavatele současně je možné slevu na poplatníka uplatňovat pouze u jednoho z nich. Sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu, maximálně do nuly.
Praktický výpočet
Pan XY je v řádném starobním důchodu a pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 17100 Kč a má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Vypočtená daň z příjmu činí 2565 Kč (17100 Kč × 15 %). Sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč sníží daň z příjmu do nuly. Pan XY nebude platit žádnou daň z příjmu.
Pan AB je v řádném starobním důchodu a pracuje na smlouvu na plný úvazek s hrubou mzdou 50000 Kč. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč. Vypočtená daň z příjmu činí 4930 Kč (50000 Kč × 15 % – 2570 Kč). Pan AB zaplatí na dani z příjmu stejnou částku jako ostatní zaměstnanci v předdůchodovém věku uplatňující při výpočtu daně z příjmu pouze slevu na poplatníka.
Vrácení daně z příjmu
Když nastoupíte do zaměstnání až v průběhu roku 2025, potom obdržíte po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání daňový přeplatek, protože za celý rok 2025 Vám bude náležet sleva na poplatníka v plném rozsahu 30840 Kč, bez ohledu na skutečný počet odpracovaných měsíců. Částka daňové vratky nebude moci být vyšší, než zaplacená zálohová daň z příjmu v jednotlivých měsících letošního roku.
Proč neplatí kamarádka daň z příjmu?
Vaše kamarádku skutečně nemusí z nájmu platit daň z příjmu, pokud byl její celkový daňový základ za rok 2025 do 205600 Kč. V takovém případě je totiž vypočtená roční daň z příjmu nižší než sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč. Daňovým základem u nájmu je rozdíl mezi příjmy a výdaji, přičemž výdaje je možné uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem. Důchod dani z příjmu podléhá zcela výjimečně, pouze částka nad 36násobek minimální mzdy, přičemž takto vysoký starobní důchod pobírá minimum starobních důchodců, takže předpokládám, že Vaše kamarádka zdaňovala pouze příjem z nájmu a daňový základ měla do limitu a daň z příjmu neplatila.
Závěrem
Pracovat v řádném důchodovém věku můžete bez omezení, nebudete však mít nárok na žádné speciální daňové zvýhodnění z důvodu pobírání starobního důchodu. Budete však mít nárok na slevu na poplatníka jako ostatní daňoví poplatníci. Měsíčně se daň z příjmu při uplatnění daňové slevy na poplatníka neplatí do hrubé měsíční mzdy 17100 Kč. Za celý kalendářní rok 2025 se nebude platit daň z příjmu do daňového základu 205600 Kč a případně zaplacená daň z příjmu během roku se stane daňovým přeplatkem, vždy však na základě ročního zúčtování daně nebo daňového přiznání.