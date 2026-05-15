Poradna: Jaký minimální předčasný důchod dostanu?
Vendula: Za rok budu moci odejít do předčasného důchodu. Rozhodně toho využiji. I když jsem měla nízké příjmy, tak v práci už to nezvládnu. Manžel má hezké peníze a stále pracuje, takže to s nižším důchodem zvládneme. Jaký lze očekávat předčasný důchod u nízké mzdy, když jsem vychovala dvě děti? Jaké je absolutní minimum pro předčasný důchod?
Předpokládám, že počítáte s tím, že do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku a za podmínky získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Pokud tyto podmínky splňujete, tak budete mít rozhodně vyšší důchod, než je legislativou stanovené minimum pro předčasný důchod.
Absolutní zákonné minimum
Při přiznání starobního důchodu (řádného nebo předčasného) v roce 2026 nemůže být měsíční důchod nižší než 9800 Kč, a to bez ohledu na další okolnosti průběhu pojištění. Jestliže jste však získala dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let a splňujete podmínky pro předčasný důchod, tak budete mít Váš předčasný důchod vyšší než zmíněných 9800 Kč. Mimo dobu pojištění vstupuje do výpočtu předčasného důchodu průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ) a právě krácení za předčasnost. Při získání vysoké doby pojištění v rozsahu 45 let je krácení u předčasného důchodu poloviční, splnit podmínky je však těžké (nehodnotí se některé náhradní doby pojištění), takže s touto variantou níže v textu nepočítáme.
Výchovné se nekrátí
I při odchodu do předčasného důchodu náleží k důchodu výchovné, které činí 500 Kč na každé dítě. Ve Vašem případě je to tedy 1000 Kč na obě děti dohromady. Výchovné se z důvodu dřívějšího odchodu do předčasného důchodu nekrátí.
Praktické výpočty
V dotazu jste neuvedla žádné konkrétní údaje a žádné částky, takže Vám nemohu říci, jakou částku předčasného důchodu můžete očekávat. Pro alespoň základní přehled Vám níže v tabulce vypočítám předčasný důchod dle výpočtové formule v roce 2026 u nízkých průměrných mezd za odpracované roky a získání doby pojištění přesně v rozsahu 40 let. Volba předčasnosti je zvolena 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (tedy o necelé tři roky dříve), protože krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Krácení se tak provádí za 12 započatých intervalů předčasnosti a činí 18 % z výpočtového základu. Počítáme s výchovným na dvě děti.
|Průměrná mzda
|Předčasný důchod
|23000 Kč
|14975 Kč
|26000 Kč
|15301 Kč
|29000 Kč
|15627 Kč
|32000 Kč
|15954 Kč
|35000 Kč
|16279 Kč
Dle zvolených údajů se měsíční částka předčasného důchodu pohybuje od 14975 Kč do 16279 Kč. Je tedy mnohem vyšší než absolutní minimum ve výši 9800 Kč. Pokud jste získala vyšší dobu pojištění nebo pokud máte osobní vyměřovací základ ještě vyšší než 35000 Kč, potom bude měsíční částka předčasného důchodu ještě vyšší.
Závěrem
Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s trvalým krácením, a tím i s nižším měsíčním důchodem, což samozřejmě činíte. Z tabulky je vidět, že i při velmi nízké průměrné mzdě za odpracované roky je měsíční částka předčasného důchodu vyšší než 15000 Kč (při nároku na výchovné na děti ve výši 1000 Kč). Podmínkou pro přiznání předčasného důchodu je totiž získání minimální doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let, takže bývá předčasný důchod i při podprůměrných příjmech během produktivního života bezpečně vyšší, než je absolutní důchodové minimum v letošním roce ve výši 9800 Kč.
