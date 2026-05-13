Poradna: Jak mi pět let bez práce sníží důchod?
Jindřich: Posledních pět let jsem žil pouze z investic. Neplatil jsem si tedy sociální pojištění. Za rok půjdu do normálního důchodu. Jak moc mi toto období sníží můj měsíční důchod?
Nárok na řádný starobní důchod při dosažení řádného důchodového věku vzniká pouze v případě splnění podmínky minimální doby pojištění, která dle aktuálně platné legislativy činí 35 let. Jestliže jste měl vždy kromě posledních pěti let vyřešen pojistný vztah, tak byste měl podmínku minimální doby pojištění splnit a budete mít nárok na řádný starobní důchod.
Nižší doba pojištění a důchod
Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují nejenom dosahované příjmy, ze kterých bylo placeno sociální pojištění, ale i získaná doba pojištění. Jestliže máte aktuálně pětiletou mezeru v pojištění, tak tato skutečnost bude mít pochopitelně negativní vliv na měsíční částku starobního důchodu. Máte nižší dobu pojištění a současně mezera v pojištění snížila Váš osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky v současné hodnotě). Pětileté období bez placení sociálního pojištění, které se Vám současně nebude počítat jako náhradní doba pojištění, Vám tak sníží měsíční částku starobního důchodu. Bez konkrétních údajů nelze provést finanční porovnání. Každopádně bude finanční dopad pravděpodobně již při delší mezeře v pojištění citelnější.
Předčasný důchod = 40 let pojištění
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V dotazu píšete, že za rok budete moci odejít do řádného starobního důchodu, to znamená, že do předčasného důchodu již můžete odejít kdykoliv, pokud splňujete minimální dobu pojištění, která u předčasného důchodu však činí 40 let. Jestliže splňujete podmínku doby pojištění alespoň 40 let, potom by pro Vás bylo lepší odejít do předčasného důchodu, než žít pouze z úspor ještě další rok. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 360 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku není krácení za předčasnost tak vysoké, jako je tomu v případě odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve. Navíc v předčasném důchodu je možné mít libovolné pasivní příjmy, takže v tom by nebyl problém.
Zpětná žádost o předčasný důchod není možná
Na doplnění však uvádím, že o předčasný důchod nelze požádat zpětně. Možnosti ohledně předčasného důchodu tak ve Vašem případě závisí na Vaší době pojištění, kterou jste získal. Pokud jste jinak nikdy neměl mezeru v pojištění, potom můžete podmínku 40 let pojištění splňovat, protože se Vám ještě v zákonném rozsahu započítává pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění i studium.
Závěrem
Pětileté období, kdy jste si neplatil sociální pojištění a ani nesplňoval žádnou ze zákonných podmínek pro hodnocení daného období jako náhradní doby pojištění, bude mít pro Vás negativní vliv na měsíční částku starobního důchodu, a to hned ze dvou důvodů. Za prvé máte nižší dobu pojištění a za druhé se Vám tak snížila průměrná důchodová mzda. Jestliže nemáte žádné jiné mezery v pojištění, tak byste však měl splnit podmínku 35 let pojištění pro přiznání řádného důchodu. Ohledně předčasného důchodu, který by byl pro Vás aktuálně zajímavým řešením, je však nutné splňovat podmínku 40 let pojištění, což je pochopitelně hůře splnitelné. Vzhledem k tomu, že neznám detailně Váš průběh pojištění, tak Vám nemohu provést konkrétní propočty a ani Vám nemohu jednoznačně říci, zdali splňujete podmínku pro předčasný důchod. Rozhodně Vám však doporučuji si tuto skutečnost zjistit.
