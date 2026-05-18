Poradna: Chybí mi pro důchod zaměstnání, pracovní smlouvu najdu, ale co příjmy?
štítek Penze čtení na 2 minuty | přečteno 1320×
Oldřich: V důchodovém výpisu nemám zaměstnání, které trvalo necelé dva roky, kdy jsem pracoval pro podnikatele, který potom ukončil činnost. Pracovní smlouvu z té doby mám, asi i nějaký doklad u ukončení zaměstnání. Jak to ale budu mít s příjmy? To se mi bude počítat nulový příjem?
Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a průměrné mzdě za odpracované roky. Hodnotí se celý průběh pojištění, takže výpočet důchodu není záležitostí např. pouze dvaceti let před odchodem do důchodu.
Související
Započítávají se i náhradní doby pojištění
Do doby pojištění se započítávají nejen odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek). Každý další ukončený rok pojištění významně zvyšuje měsíční částku důchodu. Každá neopodstatněná mezera v pojištění zbytečně snižuje důchod.
Doložení doby pojištění
Pro Váš výpočet starobního důchodu je velmi dobře, že máte pracovní doklady k prokázání chybějícího zaměstnání, které chybí v evidenci ČSSZ, pravděpodobně z důvodu, že si Váš bývalý zaměstnavatel, který následně ukončil svoji činnost, neplnil své zákonné povinnosti. Bude se Vám hodnotit veškerá získaná doba pojištění a nedojde ke snížení důchodu. Aktivní přístup k vlastní důchodové problematice v předdůchodovém věku je velmi důležitý a Vám se vyplatí.
Hodnocení příjmů při výpočtu důchodu
Při výpočtu starobního důchodu se ze všech rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986 vypočítá průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ), která je následně základním vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu. Každý příjmový rok má při výpočtu starobního důchodu stejnou váhu. Když se za nějaké období počítá 0 Kč, tak samozřejmě dochází ke snížení průměrné důchodové mzdy. Celková průměrná mzda je v takovém případě nižší.
To však není případ doložení zaměstnání bez doložení příjmů. Jestliže se Vám nepodaří prokázat příjmy (výše mzdy nebyla povinnou náležitostí pracovní smlouvy), ale doložíte získanou dobu pojištění příslušnými pracovními doklady, potom se dané období pro výpočet osobního vyměřovacího základu vyloučí. To zjednodušeně řečeno znamená, že se osobní vyměřovací základ vypočítá pouze z ostatních příjmů, nedojde tedy k žádnému snížení osobního vyměřovacího základu. V takovém případě nemusíte mít strach, že by se Vám počítal nulový příjem.
Legislativní úprava
V zákoně o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. jsou vyloučené doby pojištění uvedeny v § 16 odstavci 4. V bodě c) je následně uvedeno, že vyloučenou dobou pojištění je období, po které byl pojištěnec poplatníkem pojistného na pojištění, nelze-li zjistit výši jeho vyměřovacích základů.
Závěrem
Pro Váš budoucí výpočet starobního důchodu je velmi dobře, že jste se zodpovědně staral o svůj průběh pojištění a „archivoval“ důležité doklady. Z tohoto důvodu „vydokladujete“ chybějící zaměstnání a Váš průběh pojištění bude odpovídat skutečnosti a nebudete mít zbytečně nižší starobní důchod. Pro důchodové účely je rozhodující, že prokážete trvání zaměstnání. Nedoložení příjmů tolik nevadí, protože se uplatní institut vyloučené doby pojištění.
TIP: Kalkulačka průměrné důchodové mzdy