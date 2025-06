Rizika práce pouze na dohodu

6. června 2025 štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 87×

Zaměstnanci pracující pouze na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění nemají vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny a místně příslušné OSSZ. Co to v praxi znamená?