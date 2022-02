Zlato a dluhopisy, opravdu sázka na jistotu?

Kdo nechce na finančních trzích riskovat anebo nemá dostatek prostředků na nákup nemovitosti, může uložit prostředky do klasických konzervativních nástrojů: dluhopisů či drahých kovů. Tato aktiva by měla mít za cíl primárně pouze ochránit před inflací, což však v současných podmínkách znamená minimální výnos 7 % za rok.

Státní dluhopisy

Klasickou investicí byl v minulosti nákup státního dluhopisu. Jeho výhodou bylo opravdu velmi nízké riziko nesplacení, i navzdory velkým zadlužením dnes vyspělé státy nekrachují. Problém této investice však tkví někde jinde. Vlivem nízkých úrokových sazeb jsou výnosy státních dluhopisů malé a někdy dokonce záporné, jako je to například u švýcarského franku. Americké desetileté dluhopisy v současnosti slibují roční výnos okolo 1,7 %, což při 7% inflaci znamená úbytek kupní síly 5,3 % za rok. Pokud bude FED zvyšovat sazby, jak se předpokládá, stoupnou výnosy amerických desetiletých dluhopisů k 3 %. Ani to však na poražení inflace nebude stačit. O něco lépe si vedou čínské desetileté dluhopisy, které nabízejí 2,7 % úrok. Přestože tedy nákupem státního dluhopisu své peníze před inflací neochráníme, i tak má smysl mít v nich část portfolia. Důvodem je jeho diverzifikace ohledně zahraničních devíz. Protože nyní díky ČNB posiluje česká koruna, vyplatí se nakoupit dluhopisy v dolarech či juanech, protože pokud by koruna začala zase oslabovat, naše výnosy porostou.

Zlato – zklamání

Zlato se prakticky po celý rok 2021 pohybovalo mezi 1700-1900 dolary za trojskou unci. Lze říct, že investorovi sice poskytuje v tomto pásmu určitou stabilitu, ale inflaci prozatím jen stěží porazí. Výsledek by byl ještě horší pro českého investora, kdyby americký dolar neposiloval. V českých korunách se zlato prozatím jevilo jako lepší investice, avšak jeho budoucnost je nejistá. Historicky z grafu vyplývá, že pokud FED začne zvyšovat sazby, cena zlata začne klesat. Tato skutečnost v současnosti investory odrazuje. Jediným protiargumentem je právě vysoká inflace, která má naopak na zlato působit příznivě.

Matěj Široký