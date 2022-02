2022 bude rokem silné inflace

Cíl investování: porazit inflaci

Pořád platí, že smyslem investic by mělo být minimálně ochránit vlastní prostředky před jejich znehodnocováním. V České republice jsme si od roku 2013 zvykli na velmi nízkou inflaci. Po roce 2017 se sice již pohybovala v pásmu 2-3,5 %, ani to ale vzhledem k celkovému hospodářskému růstu nebyla žádná tragédie. Investor tedy musel dosáhnout zhodnocení 4 % za rok, aby si udržel svou kupní sílu. Toho bylo velmi lehké dosáhnout, stačilo koupit si nějakou kvalitní českou dividendovou akcii jako například ČEZu, Komerční banky nebo Philip Morris či některé z velkých ropných společností a investor byl bez práce a ještě své peníze zhodnotil o nějaké to procento navíc. Další možností bylo pořídit si kvalitní korporátní dluhopis, které se pohybovaly taktéž v pásmu 4 až 8 %. Tato doba je pryč. V USA inflace dosahuje 7,5 %, u nás se v lednu spekulovalo o 9 %. Pro investora to prakticky znamená, že by měl dosáhnout ročního výnosu 10 %. To se pravidelně daří pouze nejlepším investorům. Porazit inflaci proto bude letos velmi těžké.

Změna sazeb

Celosvětově rostoucí inflace donutila centrální bankéře přehodnotit dosavadní monetární politiku. Nízkým úrokovým sazbám je konec. Změna by se měla projevovat zvýšením úroků na komerčních úvěrech a půjčkách. Zdražení úvěru by pak mělo způsobit ekonomický útlum, kterým se pak vytvoří silný protiinflační tlak. Jinak řečeno, pokud sazby porostou, budeme svědky recese. Investovat s vyhlídkou na recesi je ale nesmírně obtížné. Investor se nedívá ani tolik do přítomnosti jako do budoucna a budoucnost ekonomiky se nyní jeví víc než kdy jindy velmi komplikovaná.

Matěj Široký