Nejlepší investice roku 2022

Vedlejší příjem

Pokud nezamýšlíte investovat vysoké statisícové částky nebo milióny, je mnohem snazší než řešit investice, které nemusí vyjít, získat vedlejší příjem. I takový ve výši 5000 korun měsíčně znamená zvednout svůj příjem o 10 či více procent. Sehnat si takový přivýdělek je dnes snadnější než mít pasivní příjem 5000 korun měsíčně. Ten odpovídá investici jednoho milionu korun na 6% úrokový výnos. Více pracovat je nejspolehlivější metodou na ochranu kupní síly při vysoké inflaci. Pokud se nám podaří najít uplatnění v oboru, kde ceny rostou, tím líp. Cenový růst se bude odrážet i na našich stoupajících příjmech.

Investice do seberozvoje

Pokud disponujete menšími částkami řádově v desítkách tisíc, lepší než spekulovat, jak je uchránit před inflací, je investovat do svého rozvoje, který vám umožní zvýšit vaše pracovní schopnosti nebo zajistit kariérní postup či více klientů, pokud podnikáte. Investice do jazykových kurzů nebo pobytů, různé typy školení nebo investice do podnikání. To je správná cesta pro letošní rok. Jiné investice jsou velmi nejisté.

Počkat si na vhodnou chvíli

Světové trhy pravděpodobně čekají turbulence. Kdo si nyní počká tři až šest měsíců, než se situace uklidní, jistě neprohloupí. Pokud to někdo s investováním nemůže vydržet, mohl by zkusit štěstí na kryptoměnách, které jsou nesmírně volatilní. Zisk z jednoho dne se může ten následující rozplynout. Právě proto by mělo být jen doplňkem k investicím. Do kryptoměn bychom měli investovat maximálně 2 až 5 % svého majetku, určitě ne více.

Matěj Široký