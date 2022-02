Legendární britský investor varuje před superbublinou na světových trzích – 1. díl

3. února 2022 štítky Investice Měnová politika přečtete do minuty

Na burze nelze věštit

Protřelý investiční vlk Jeremy Grantham (83 let) je známý pro svoji pesimistickou vizi trhů a světového dění. Jistě to není jeho první ani poslední předpověď krachu. Není sám, kdo je současnou situací znepokojený. Proto není až tak zajímavé se zaobírat otázkou, jestli finanční superbublina je, či nikoliv, ale jaké jsou důvody pro toto tvrzení. První předpověď Grantham publikoval už loni v červnu. Tehdy mu časově nevyšla, přestože jím udávané důvody jejího prasknutí jsou pořád platné. To jen dokazuje, že přesně předpovídat události na světových trzích se podobá věštění z křišťálové koule. Můžeme s úsměvem dodat, že všechny výhledy jsou nejisté, zvláště ty, které se týkají budoucnosti. Častým zlozvykem investorů je myslet si, že lze něco přesně a s jistotou předvídat na burze.

Evidence bubliny

Svou úvahu o superfinanční bublině Grantham opírá o konstatování její existence. Je tu, protože už rok nebo dva většina aktiv pouze roste. Investování je dnes velmi jednoduché, stačilo koupit cokoliv: akcie, kryptoměny nebo nemovitosti a dočkali jsme se nevídaného zhodnocení. Avšak nic na světě není zadarmo a bez námahy. Trhy rostoucí bez evidentní příčiny za situace křehké ekonomiky poškozené koronavirem jsou velmi varovným signálem. Neklamnou známkou je obsah médií. Čím dál víc se v nich mluví o tom, jak zbohatnout a kam investovat, jsou plná příběhů obyčejných lidí, kteří zbohatli. O investování se zajímá opravdu každý, ceny všech aktiv rostou jak zběsilé. Toto všechno jsou však neomylné znaky, že finanční bublina dosahuje svého vrcholu. Ten nastává ve chvíli, kdy jsou všichni investoři nejspokojenější.

Matěj Široký