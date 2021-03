Proč cena zlata stagnuje?

Špatný vstup do roku 2021

Zlato ztratilo pro investory svůj lesk. Od začátku roku již přišlo o více než 8 % ze své hodnoty, v druhém březnovém týdnu se dokonce podívalo pod hranici 1700 dolarů za trojskou unci. Od té doby však posílilo a opět se obchoduje nad hranicí 1700 dolarů. Cena zlata je v určitém směru barometrem světové ekonomiky. První pohled na ni nám napovídá, že situace je nyní lepší než v loňském létě, kdy se cena zlata dostala nad 2000 dolarů. Je tomu tak doopravdy?

Strašák monetární krize

Cena zlata je opravdovou záhadou. Měla by růst v případě monetární krize, to znamená, když peníze ztrácejí na hodnotě. Ekonomové čím dál více mluví o blížící se inflaci, která se již projevuje ve světových cenách ropy a prvotních surovin. Inflaci nahrávají obrovské objemy peněz, kterými vlády všech zemí stimulují svou ekonomiku. Americký záchranný plán ve výši 1,9 bilionů dolarů by měl výrazně zvětšit objem amerických dolarů. Avšak zlato nijak zvlášť nereaguje.

Spekulace na zvýšení sazeb

Strach z inflace vytváří tlak na centrální banky, aby zvýšily úrokové sazby. Tento tlak jsme mohli pozorovat na stoupajících výnosech amerických desetiletých dluhopisů. Jejich výnosy stouply za jeden měsíc o 0,5 % na celkovou úroveň 1,5 %, a staly se tak znovu atraktivními pro velmi konzervativní investory. Hlavní nevýhodou zlata oproti dluhopisům je, že nepřináší žádné zhodnocení ve formě každoročního úroku. Investice do zlata sama o sobě nevydělá, jen zachovává svoji hodnotu. To je důvod, proč v současnosti zlato pozornost investorů nepřitahuje. Je tu však jedno velké ale. Americký Fed ve skutečnosti úrokové sazby nezvedl a žádná západní ekonomika si nemůže v současnosti dovolit jejich dlouhodobé zvýraznění či progresivní navýšení. Kdyby úrok u amerických desetiletých dluhopisů stoupl na 2 %, Fed by zasáhl ještě větším nakupováním amerického dluhu. Až spekulační bublina na zvýšení úrokových sazeb splaskne, cena zlata začne znovu růst.

Matěj Široký