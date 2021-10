Proč škodí nízké úrokové sazby dluhopisům?

Sázka na jistotu

V 90. letech 20. století a krátce po roce 2000 bylo velmi jednoduché investovat jako konzervativní investor. Stačilo si koupit kvalitní německý desetiletý dluhopis. Takový dluhopis zakoupený v roce 2008 zhodnotil investici o 4,8 % za rok. A to v podstatě bez práce, protože při takové investici není nutné každodenně sledovat finanční trh. V té době navíc v Evropě byla nízká inflace. Protože Německo coby stát má i v současnosti velmi daleko ke státnímu bankrotu, opravdu nebyla lepší volba než nákup 10letého německého dluhopisu.

Konec snadné investice

Na euru jsou nízké úrokové sazby prakticky od roku 2009. Až na krátkou pauzu v roce 2011, kde se ECB pokusila sazby zvednout, žijeme víc než 10 let v režimu nízkých úrokových sazeb. Kdo si tedy koupil 10letý výnosný dluhopis v roce 2009, má dnes na účtu celou částku plus každoročně připsaný úrok. Pokud by však chtěl svoji investici zopakovat nyní, čeká ho nemilé překvapení. Německý dluhopis lze koupit, avšak jeho úročení je záporné, a to -0,13 %. Kupující by na svém účtu po deseti letech našel menší částku, než jakou vložil. Do toho by se musel navíc vyrovnat se inflací, která v posledních měsících nabírá na otáčkách.

Problém pro penzijní fondy

Soukromý jednotlivý investor se může rozhodnout pro jinou volbu aktiv, než jsou dluhopisy. Horší je to ovšem u penzijních fondů, které často mají ve svých stanovách přesně definované, co mohou kupovat. Těmto fondům již došly kvalitní 10letité dluhopisy z nultých let. Od této doby většina z nich musela kupovat dluhopisy, jejichž výnosy ani nepokryjí náklady na řízení těchto fondů. To se často kompenzovalo tím, že stát dával příspěvek na penzijní spoření, případně v některých zemích představuje investice do penzijního fondu velkou úlevu na daních. To však již dnes nebude stačit, pokud zde bude inflace nad 4 %.

Matěj Široký