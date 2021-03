Jak vysoká je náhrada mzdy s „izolačkou“?

V měsících březnu a dubnu letošního roku náleží zaměstnanci v karanténě ke standardní náhradě mzdy, kterou vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel ještě státní příspěvek. Důvodem je vyšší finanční ochrana lidí, kteří se z důvodu epidemie koronaviru ocitají v karanténě.

Jak vysoká je „izolačka“?

Izolačka vyplácená současně s náhradou mzdy činí až 370 Kč za každý kalendářní den v karanténě. Z důvodu obdržení izolačky dochází vlivem karantény k velmi nízkému poklesu rodinných finančních příjmů. V případě, že je součet náhrady mzdy a tzv. izolačky přes 90 % průměrného výdělku za příslušný počet neodpracovaných hodin z důvodu koronaviru, tak se izolačka o vypočtený rozdíl snižuje. V praxi to znamená, že zaměstnanec nemůže z důvodu čerpání izolačky dostat více než 90 % průměrného výdělku.

Praktický výpočet

Zaměstnankyně Libuše bude koncem března ve dvoutýdenní karanténě, tedy 10 pracovních dní. Průměrná hodinová mzda paní Libuše je 220 Kč. Nejdříve tedy vypočteme náhradu mzdy, v případě paní Libuše nebude překročen příjmový limit, takže jí bude náležet izolačka v maximální výši.

• Do první redukční hranice (do 206,85 Kč) se průměrný hodinový výdělek započítává z 90 %, tedy v částce 186,165 Kč (206,85 Kč × 90 %). • Ve druhé redukční hranici (od 206,85 Kč do 310,28 Kč) se průměrný hodinový výdělek započítává z 60 %, tedy v částce 7,89 Kč (220 Kč – 206,85 Kč) × 60 %). • Ve třetí redukční hranici (od 310,28 Kč do 620,38 Kč) je zápočet 0 Kč. • Redukovaný průměrný hodinový výdělek je 194,0550 Kč (186,165 Kč + 7,89 Kč + 0 Kč). • Náhrada mzdy za každou neodpracovanou hodinu z důvodu pracovní neschopnosti je 116,433 Kč (194,0550 Kč × 60 %). • Náhrada mzdy v případě paní Libuše činí celkem 9315 Kč (116,433 Kč × 80 hodin). • Izolačka činí 5180 Kč (14 dní karantény × 370 Kč).

Paní Libuše za dva týdny karantény obdrží celkem 14495 Kč (9315 Kč + 5180 Kč).

Petr Gola