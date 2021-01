Nemocenská v ochranné lhůtě

14. ledna 2021 štítky Pojištění Právo Zaměstnání přečtete do minuty

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel nemocnému zaměstnanci náhradu mzdy. Nemocenská náleží až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Nemocenská však náleží i po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, jestliže dojde k nástupu na nemocenskou v 7 denní ochranné lhůtě. Náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem však náleží vždy pouze za dobu trvání pracovního poměru.

Praktický příklad

Paní Haně skončil pracovní poměr pracovní poměr na dobu určitou k 31. 12. 2020. Od 6. 1. 2021 je paní Hana nemocná. Paní Hana je uznána lékařem nemocnou ještě v ochranné lhůtě, proto bude mít nárok na nemocenskou.

Žádná ochranná lhůta pro penzisty

V řádném starobním důchodu nejsou žádná omezení ohledně zaměstnání a podnikání. Při splnění zákonných podmínek mohou i řádní starobní důchodci pobírat nemocenskou. Vždy však pouze za dobu trvání pracovního poměru. Ochranná lhůta pro penzisty neplatí a po skončení zaměstnání již nemocenskou dostávat na účet nemohou. Finančně jsou v takovém případě zajištěni státní penzí.

Praktický příklad

Panu Vladimírovi, který je v řádném starobním důchodu, skončil pracovní poměr sjednaný na dobu určitou. Přestože pan Vladimír onemocněl hned třetí den po skončení pracovního poměru, tak na nemocenskou nebude mít nárok.

Nemocenská není pro předčasné důchodce

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění (jinak by nemohli pobírat předčasný důchod). V praxi tedy nemohou pracující předčasní důchodci (na některou z pracovních dohod s odměnou do limitu) nikdy pobírat nemocenskou.

Petr Gola