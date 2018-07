Životní pojištění přináší pojistnou ochranu

Autor: Petr Gola Rubriky: Pojištění zdroj: pixabay.com Všichni zodpovědní živitelé rodin by měli mít uzavřenu kvalitní smlouvu o životním pojištění. Smlouva s dobře nastavenými parametry přináší jistotu, že v případě úrazu, dlouhodobých zdravotních problémů nebo úmrtí se nedostane rodina do finančních problémů.

Dlouhodobá nemocenská a následné přiznání invalidního důchodu znamená citelný pokles rodinného příjmu. Zejména invalidní důchod prvního stupně a druhého stupně je nízký a velmi často nedosahuje ani 7 000 Kč.

Rozdíl mezi invalidním důchodem prvního stupně a druhého stupně není velký, finančně vyšší je až invalidní důchod třetího stupně, jehož průměrná částka odpovídá přibližně již průměrnému starobnímu důchodu. Podmínky pro přiznání invalidity třetího stupně posudkovým lékařem jsou však přísné.

Vždy je však potřeba mít smlouvu o životním pojištění nastavenou dle konkrétní životní situace. Situaci je vhodné konzultovat s odborníkem a nastavit dle individuálních požadavků.

Primárním cílem není spoření

Přestože některé smlouvy o životním pojištění mají i spořící složku, tak primárně by mělo životní pojištění sloužit především k zajištění proti nečekaným zdravotním situacím. Parametry každé smlouvy by měly odpovídat životnímu stylu a mělo by se pamatovat na všechna možná rizika. Aktivní sportovci vyhledávající adrenalinové zážitky budou mít smlouvu nastavenou jinak než lidé upřednostňující klidnější způsob života.

Při nízkých měsíčních vkladech na smlouvu je nutné počítat s nedostatečným finančním plněním v případě nutnosti čerpání. Vždy je tedy potřeba si dát pozor na podpojištěnost.

S invalidním důchodem se vyjít nedá

Legislativa zejména u invalidních důchodců prvního stupně a druhého stupně počítá s tím, že budou stále pracovat a vykonávat práci odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Měsíčně vyjít pouze s invalidním důchodem je pro rodiče s malými dětmi nemožné. Mnozí invalidní důchodci prvního a druhého stupně mají navíc velké problémy na trhu práce najít pracovní uplatnění. Životní pojištění má proto na finančním trhu své nezastupitelné místo a smlouvu je vhodné uzavřít již v mladém věku.