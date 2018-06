Rodinný rozpočet a plánování

Autor: Petr Gola Rubriky: Finance zdroj: pixabay.com Ke splnění rodinných snů, které jsou ocenitelné penězi, je zapotřebí mít stanoven finanční plán a dodržovat rodinný rozpočet. O peníze je dobré se starat a k tomu patří i rodinné diskuze o finanční situaci.

Pro některé rodiny je nepříjemné se o penězích bavit, což není dobře. Do rodinného finančního plánování je vhodné v rozumné míře zainteresovat i děti. Finanční gramotnost je pro budoucnost každého mladého člověka velmi důležité a hlavní základy by měly děti získat od rodičů. Rozhovory s dětmi o penězích jsou šancí, jak dětem vysvětlit, proč se nemůže koupit to či ono a proč je důležité spoření a investování.

Výdaje odpovídají příjmům

Rodinné výdaje by se měly odvíjet od rodinných příjmů. V případě, že výdaje jsou delší dobu vyšší než příjmy, tak se rodina dostává do finančních problémů a zpravidla se následně roztáčí kolotoč úvěrů a půjček, na jehož konci jsou exekuce nebo osobní bankrot. Rodiny, které pravidelně aktualizují finanční cíle, které odpovídají rodinným příjmovým možnostem a dodržují sestavený rodinný rozpočet, mají velikou šanci si splnit všechny finanční sny – např. lepší bydlení, exotickou dovolenou, chalupu… Primárním cílem by měla být snaha o zvýšení rodinných příjmů, ale i na výdajové stránce je možné najít zajímavé rezervy, zejména u nepovinných výdajů.

Železná rezerva

Pravidelné spoření a investování je cestou, jak si splnit finanční sny, umožnit dětem kvalitní vzdělání nebo si našetřit na penzi. Vždy je však vhodné mít i železnou rezervu, tedy finanční částku, která je ihned k dispozici pro nenadálé finanční potřeby (např. dočasná nezaměstnanost, oprava v domácnosti). Železná rezerva by měla sloužit pouze pro nenadálé situace a neměla by se čerpat pro jiné účely, vhodné je mít železnou rezervu alespoň ve výši trojnásobku rodinných měsíčních výdajů.

Každá stokoruna se počítá

V dlouhodobém spoření a investování hraje každá stokoruna roli, při zvýšení měsíční pravidelné úložky např. o 500 Kč měsíčně je možné během několika let dosáhnout na citelně vyšší úsporu. Pravidelný čas věnovaný rodinným financím se rozhodně vyplatí. Rodiny mající rodinou pokladu pod kontrolou mohou častěji jezdit na dovolenou a ještě se dostatečně finančně zajistit na důchod.

Praktický příklad

Manželé Modří měsíčně spoří 2 000 Kč do vybraného finančního produktu. Při úrokové sazbě 3,7 % by měli za 10 let naspořeno 289 865 Kč. V případě, že by díky úsporám na výdajové stránce mohli spořit 2 500 Kč měsíčně, potom by za 10 let měli naspořeno již 362 331 Kč.