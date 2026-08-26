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Poradna: Jak doba pojištění ovlivňuje předčasný důchod?

štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 53×

foto: Canva, ilustrační fotografie

Monika: Příští rok chci odejít do předčasného důchodu. Jak se počítá doba pojištění u předčasného důchodu? Jak se liší hodnocení doby pojištění pro předčasný a řádný důchod?

Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku za podmínky získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Bez získání minimální doby pojištění nelze do předčasného důchodu odejít. Podmínky ohledně minimální doby pojištění jsou u předčasného důchodu přísnější, než je tomu u řádného starobního důchodu, kde stačí získat dobu pojištění v rozsahu 35 let.

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Doba pojištění se počítá stejně u řádného i předčasného důchodu

U starobního důchodu (řádného i předčasného) hraje získaná doba pojištění velmi důležitou roli nejenom s ohledem na získání minimální doby pojištění, ale samozřejmě i na samotný výpočet. Každý ukončený rok pojištění zvyšuje měsíční částku důchodu (řádného i předčasného).

  • Např. 43 let 338 dní se počítá jako 43 let, proto je vhodné si termín odchodu do předčasného důchodu dobře naplánovat i právě s ohledem na možnost ukončení dalšího celého roku pojištění.
  • Při výpočtu důchodu se nehodnotí roky od 1. ledna do 31. prosince daného roku, ale počítají se všechny rozhodné dny pojištění, např. může být hodnoceno z nějakého kalendářního roku pouze 147 dní. Nejdříve se spočítají všechny dny, které se teprve potom převedou na roky pojištění.
  • Všechny získané dny pojištění se při výpočtu starobního důchodu přepočítávají na celé roky tak, že se toto číslo vydělí číslem 365. Nezohledňují se tedy přestupní roky, což je pro žadatele o starobní důchod výhodnější.

Pro koho je poloviční krácení u předčasného důchodu

Standardní krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každých ukončených 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod. Při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 45 let vzniká nárok na poloviční krácení. Do doby pojištění nutné pro použití nižšího krácení se však nezapočítávají všechny náhradní doby pojištění, např. se nepočítá studium nebo evidence na úřadu práce, takže splnit podmínky pro nižší krácení je poměrně těžké.

Vliv na částku důchodu

Měsíční částku starobního důchodu (řádného i předčasného) ovlivňuje získaná doba pojištění poměrně výrazně. Bez minimální doby pojištění nelze při dosažení řádného důchodového věku odejít do řádného důchodu a bez minimální doby pojištění nelze zvolit odchod do předčasného důchodu. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten předčasný důchod při předčasnosti 1080 dní u průměrné důchodové mzdy za odpracované roky ve výši 50000 Kč u různých dob pojištění. Při výpočtu nepočítáme s výchovným.

Průměrná mzda Předčasnost Doba pojištění Předčasný důchod
50000 Kč 1080 dní 40 let 16909 Kč
50000 Kč 1080 dní 41 let 17339 Kč
50000 Kč 1080 dní 42 let 17768 Kč
50000 Kč 1080 dní 43 let 18198 Kč
50000 Kč 1080 dní 44 let 18627 Kč

Závěrem

Z důvodu odchodu do předčasného důchodu se Vám doba pojištění nebude nikterak krátit nebo méně započítávat při výpočtu důchodu. Důležitost získané doby pojištění je u předčasného důchodu vysoká, neboť bez získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let nemůže být předčasný důchod vůbec přiznán. Každý ukončený rok pojištění významně zvyšuje měsíční částku předčasného důchodu, jak jsme si vypočítali v praktickém příkladu. Pokud splníte podmínku 45 let pojištění, potom budete mít dokonce nárok na poloviční krácení a výpočet předčasného důchodu bude výhodnější.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením

Petr Gola

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