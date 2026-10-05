Poradna: Odchod do důchodu s 20tisícovou daňovou vratkou
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Daniel: Koncem dubna jsem odešel do předčasného důchodu. Měl jsem sice nadprůměrnou mzdu, ale už jsem to v práci nedával. Kdy obdržím od zaměstnavatele 20000 Kč na daních? Myslel jsem, že jsem je měl již dostat.
Předpokládám, že máte na mysli daňový přeplatek, protože jste odpracoval během roku 2026 pouze čtyři měsíce a nevyužil tedy v plném rozsahu roční daňovou slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč. Při výpočtu měsíční čisté mzdy se totiž uplatňuje měsíční daňová sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč. Pokud jste tedy neodpracoval 8 měsíců (květen až prosinec), potom můžete teoreticky formou daňového přeplatku obdržet až 20560 Kč (8 × 2570 Kč).
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Kdy lze obdržet takto vysokou částku?
Podmínkou pro obdržení daňového přeplatku ve výši 20560 Kč z důvodu nevyužití daňové slevy na poplatníka v osmi měsících roku je zaplacení takto vysoké zálohové daně z příjmu během ledna až dubna. Jestliže nebyla ve čtyřech měsících zaplacena takto vysoká daň z příjmu, tak se obdrží daňový přeplatek ve výši zaplacené daně z příjmu za tyto čtyři měsíce. Daňový přeplatek (daňová vratka) nemůže být logicky vyšší než zaplacená daň z příjmu. Pokud jste měl nadprůměrnou mzdu, tak jste však takto vysokou daň z příjmu za čtyři měsíce zaplatit mohl.
Výpočet daně z příjmu
Při hrubé mzdě 60000 Kč a uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka je měsíční zálohová daň z příjmu ve výši 6430 Kč (60000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč). Za necelé čtyři měsíce (odchod do předčasného důchodu koncem dubna) by byla zaplacená daň z příjmu přes 20000 Kč.
Brigáda na DPP a nižší daňová vratka
Pokud byste si v předčasném důchodu přivydělával na dohodu o provedení práce a měl u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, potom by daňový přeplatek takto vysoký nebyl, protože byste část daňové slevy vyčerpal právě při výpočtu daně z příjmu z brigády. Předčasní důchodci, kteří ještě nedosáhli řádného důchodového věku, si mohou v roce 2026 přivydělat na dohodu o provedení práce 11999 Kč a méně.
Kdy se peníze dostanou?
Roční daňový přeplatek se obdrží po provedeném ročním zúčtování daně nebo po podaném daňovém přiznání. O roční zúčtování daně je možné požádat zaměstnavatele, jestliže nevzniká povinnost podávat daňové přiznání. V praxi to znamená, že i zaměstnanci, kteří odešli v průběhu roku do starobního důchodu (řádného nebo předčasného), mohou svého bývalého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Během roku 2026 tedy nelze daňový přeplatek obdržet. Skutečnost, že jste zatím peníze nedostal, je tedy v pořádku.
Závěrem
Jestliže jste během roku 2026 zaplatil formou daňových záloh více než 20000 Kč, tak skutečně z důvodu uplatnění roční daňové slevy na poplatníka ve výši 30840 Kč v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání Vám vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 20560 Kč. Peníze se však neobdrží automaticky. Buď musíte požádat svého bývalého zaměstnavatele o roční zúčtování daně, nebo si musíte sám podat a vyplnit daňové přiznání. O roční zúčtování daně mohou požádat svého zaměstnavatele pouze zaměstnanci, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání. Zjednodušeně řečeno, musel zaměstnanec v průběhu roku pracovat pro jednoho zaměstnavatele nebo postupně pro více zaměstnavatelů za sebou, přičemž muselo být u každého zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a zaměstnanec nemá jiné roční zdanitelné příjmy nad 20000 Kč. Obdržený důchod nemá na daňové záležitosti žádný vliv. Váš předčasný důchod je od daně z příjmu osvobozen, tak jako téměř všechny státní důchody.